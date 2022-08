DAX: Es könnte bereits reichen…

Der Deutsche Aktienindex DAX setzte seine Ende vergangener Woche gestartete Korrektur weiter fort und fiel im Montagshandel auf 12.758 Punkte im regulären Xetra-Handel zurück. Damit hat sich das Barometer einer seit Anfang Juli bestehenden Aufwärtstrendlinie merklich angenähert, diese könnte nun für eine temporäre Gegenbewegung sorgen.

Zwar könnten noch vereinzelte Ausschläge beim DAX in den Bereich von 12.700 Punkten abwärts reichen, dort allerdings könnte bereits wieder eine Gegenbewegung technische Natur starten und den Bereich von 13.000 Punkten in den Fokus rücken lassen. Ein weiteres Ziel auf der Oberseite läge darüber bei 13.238 Zählern. Insgesamt spiegelt der Kursverlauf des heimischen Leitbarometers aber eklatante Schwäche wider.

Geht es dagegen unter die Jahrestiefs von 12.390 Punkten abwärts, müsste mit neuerlichen Abschlägen auf 12.400 und sogar glatt 12.000 Punkte gerechnet werden. Noch versucht der Index aber dagegenzuhalten, die Kursmuster ließen allerdings ein derartiges Szenario durchaus zu.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zur Arbeitslosenquote per Juli vorgelegt, um 9:00 Uhr folgen Spaniens Verbraucherpreise aus August (Vorabschätzung), gefolgt von der Wirtschaftsstimmung, dem Geschäftsklimaindikator, dem Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen der Eurozone per August um 11:00 Uhr. Zu 14:00 Uhr stehen Deutschlands Verbraucherpreise per August (Vorabschätzung) auf der Agenda, ab 14:55 Uhr stoßen die USA mit ersten Daten zu Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu. Um 15:00 Uhr folgen der FHFA- sowie der Case-Shiller-Hauspreisindex per Juni.