Allianz schwächelt weiter – Aktie bleibt interessant

Die Allianz-Aktie schwächelt weiter. Alleine heute hat sie schon wieder knapp 2 Prozent an Wert eingebüßt und liegt derzeit unter 166 Euro. Nun hat auch Morgan Stanley das Kursziel gesenkt: von 239 Euro auf 205 Euro. Gemessen am jetzigen Kurs ergibt sich ein Potenzial von fast 24 Prozent. Die Senkung des Kurszieles begründet Morgan Stanley mit mangelnder Gewinndynamik und fehlender Vorhersagbarkeit mit Blick auf Aktienrückkäufe. Allerdings, so die Analyse weiter, habe der Dax-Konzern weiterhin ein gutes Geschäftsmodell.

Allianz-Aktie bleibt interessant

Auch wenn die Aktie in den letzten drei Monaten rund 15 Prozent an Wert eingebüßt hat, bleibt die Aktie weiter interessant. Allianz überzeugt mit starken Fundamentalzahlen – so überraschte der Dax-Konzern im zweiten Quartal die Analysten und vermeldete einen operativen Gewinn von 3,5 Mrd. Euro.

Auch der Fondsskandal in den USA ist weitgehend gelöst, auch wenn die genauen Kosten noch nicht vollständig absehbar sind. Die Allianz erhöhte die Rückstellungen im Mai um 1,9 Mrd. Euro auf 5,6 Mrd. Euro. Auch wenn diese Rückstellungen den Quartalsüberschuss minderte, sind die Kosten allerdings schon eingepreist.

Konzernchef Oliver Bäte hat daher jeden Grund, weiter optimistisch auf das laufende Jahr zu schauen.

Allianz-Aktie: ab ins Depot oder auf die Watchlist

Für Anleger besonders interessant ist die Dividende. Im letzten Jahr schüttete der Versicherer 10,80 Euro je Anteilsschein aus. Damit ergab sich dieses Jahr eine Rendite von 5,2 Prozent. Die Allianz hat schon angekündigt, die Dividende zu erhöhen. Gemäß ihrer Firmenpolitik soll sie mindestens 5 Prozent über der letzten liegen. Es deutet alles daraufhin, dass dieses Versprechen eingehalten wird.

Die Zahlen stimmen – und dennoch sinkt die Aktie. Das liegt vermutlich an der derzeitigen bearishen Stimmung an der Börse. Anleger können dies aber auch als Chance begreifen und nachkaufen. Wer aber erst einmal die Bodenbildung abwarten will, sollte die Allianz auf die Watchlist setzen.