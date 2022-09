DEUTSCHE TELEKOM muss man sich anschauen!!!!

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 19,210 € (XETRA)

Mit Argusaugen und einem gewissen Maß an Vorfreude dürften Anleger momentan auf den Kursverlauf der Telekom-Aktie schauen. Diese kann heute über 2 % zulegen und verlässt damit ansatzweise die Konsolidierung der letzten Wochen. Weitere Kursgewinne könnten folgen und genau das dürfte Anleger momentan euphorisieren.

Um diese Euphorie nachvollziehen zu können, muss man einen Blick auf das langfristige Chartbild der Telekom-Aktie werfen. Hier wird deutlich, dass die Bullen gerade dabei sind, einen schon seit 2004 bestehenden Widerstandsbereich nach oben zu durchbrechen. Nach dem Zusammenbrechen des Neuen Marktes konnte die Telekom-Aktie nicht einmal mehr ansatzweise in die damaligen Sphären vordringen. Obwohl sich der Kurs zwischenzeitlich verdoppelte, war spätestens im Bereich von ca. 17 EUR Schluss.

Seit mittlerweile fast 20 Jahren ist es den Bullen nicht gelungen, diese Hürde nachhaltig zu überwinden. Genau das könnte sich jetzt aber ändern. Bereits im letzten Jahr notierte die Aktie deutlich oberhalb der alten Widerstandsmarke und auch aktuell wird diese oberhalb dessen gehandelt. Aus rein charttechnischer Sicht ergibt sich damit die Möglichkeit eines gigantischen Bodens. Im Zusammenhang mit diesem lassen sich problemlos Ziele um 27,50 EUR und potenziell sogar jenseits von 36 EUR ableiten.

Mit der aktuellen Kursentwicklung gibt es einige Anhaltspunkte, von solchen Zielen träumen zu dürfen. Im kurzfristigen Bereich wird jedoch auch klar, dass die anvisierte Kaufwelle noch auf wackeligen Beinen steht. Bekanntlich soll man den Tag nicht vor dem Abend loben. Der Ausbruch in der Telekom-Aktie müsste sich erst einmal bestätigen. Parallel dazu könnte auch die drohende Schwäche im Gesamtmarkt die bullischen Ambitionen in der Telekom-Aktie torpedieren. Trotz der guten Aussichten gibt es also auch in der Telekom-Aktie einige Risikofaktoren, die für Probleme sorgen könnten. Aktuell würde ein Rutsch unter 18,50 EUR kurzfristig ein bärisches Comeback bedeuten.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)