Zinssorgen lasten auf Börsen - Uniper-Aktien stürzen ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung eines forcierten Zinserhöhungstempos der US-Notenbank Fed ziehen sich weitere Anleger aus den europäischen Aktienmärkten zurück.

Dax und EuroStoxx50 fielen am Mittwoch um jeweils etwa ein Prozent auf 13.027 beziehungsweise 3555 Punkte.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Uniper SE

Kion Group AG

Die Börsen litten unter den Nachwehen der überraschend hohen US-Inflationsdaten. "Die Leute hatten erwartet, dass sich die Teuerung abschwächt, aber die Daten zeigen, wie hartnäckig sie ist", sagte Seema Shah, Chef-Anlagestrategin des Vermögensverwalters Principal Global. "Die Fed muss einen Gang hochschalten."

Immer mehr Investoren gehen davon aus, dass die Fed in der kommenden Woche den Schlüsselsatz nicht nur wie bislang erwartet um einen Viertel-, sondern einen vollen Prozentpunkt anhebt. Gleichzeitig werde der US-Leitzins wohl erst bei mehr als vier Prozent seinen Höhepunkt erreichen, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Er halte sogar einen Wert von fünf Prozent für möglich. Derzeit liegt der Schlüsselsatz in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.

BRITISCHE INFLATION UND US-ERZEUGERPREISE BLEIBEN HOCH

Auch die Bank von England (BoE) bleibt unter Zugzwang, obwohl die Inflationsrate überraschend zurückging. Die Rate von 9,9 Prozent sei vor dem Hintergrund der sechs Zinserhöhungen in den vergangenen Monaten eine schlechte Nachricht für die Zentralbank, sagte Analyst David Madden vom Brokerhaus Equiti Capital. Inzwischen gilt an der Börse als sicher, dass die BoE ihren Leitzins in der kommenden Woche um 0,75 Prozentpunkte anhebt.

Vor diesem Hintergrund warfen Investoren bereits gehandelte, niedriger verzinste Staatsanleihen aus ihren Depots. Besonders hart traf es kürzer laufende Papiere. Dies trieb die Rendite der zweijährigen US-Bonds zeitweise auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,832 Prozent. Ihre deutschen Pendants rentierten mit 1,450 Prozent so hoch wie zuletzt vor elf Jahren. Britische Titel erreichten ein 14-Jahres-Hoch von 3,143 Prozent.

Werbung

GASPREIS ZIEHT WIEDER AN - KURSSTURZ BEI UNIPER

Wegen des Streits innerhalb der EU um einen Preisdeckel für russisches Erdgas verteuerte sich der europäische Future um sieben Prozent auf 208 Euro je Megawattstunde. Da eine Einigung nicht in Sicht sei, müsse mit einer Fortsetzung dieses Trends gerechnet werden, schrieben die Analysten von EnergyScan, dem Datenanbieter des Versorgers Engie.

Gleichzeitig stürzten die Titel des angeschlagenen Gas-Importeurs Uniper um gut 20 Prozent ab und waren mit 3,87 Euro so günstig wie nie. Der Bund prüft eine Verstaatlichung des Unternehmens, dass sich wegen ausbleibender russischer Lieferungen anderweitig teurer mit Erdgas eindecken muss und daher hohe Verluste auftürmt. "Wenn der Staat einsteigt, bleibt für die bisherigen Aktionäre nur sehr wenig übrig", sagte ein Börsianer.

KION SCHOCKIERT MIT VERLUSTWARNUNG - ZARA-MUTTER IM PLUS

Ein erwarteter operativer Quartalsverlust brockte Kion einen Rekord-Kurssturz ein. Die Titel des Gabelstapler-Herstellers fielen um bis zu 29 Prozent auf ein Neun-Jahres-Tief von 23,96 Euro. Außerdem liege der neue Gesamtjahresausblick deutlich unter den bisherigen Erwartungen, monierte Analyst Jorge Gonzalez Sadornil vom Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe. Die Kion-Verlustwarnung drückte die Papiere des Rivalen AutoStore in Oslo auf ein Rekordtief von 11,83 Kronen.

Gefragt waren dagegen die Aktien von Inditex, die sich in Madrid um 2,2 Prozent verteuerten. Die Mutter des Modehändlers Zara verbuchte bei Umsatz und Gewinn Rekordwerte. Analyst James Grzinic von der Investmentbank Jefferies bezeichnete die Zahlen als beeindruckend und hob den Gewinn von Marktanteilen und die starken Margen hervor.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)