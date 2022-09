Shell - Sind von Treuhänderschaft der Raffinerie Schwedt nicht betroffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Der Mineralölkonzern Shell hat gelassen auf die Entscheidung der Bundesregierung reagiert, die Kontrolle über die ostdeutsche Öl-Raffinerie Schwedt zu übernehmen.

Shell sei mit seiner Beteiligung in Höhe von 37,5 Prozent an der Raffinerie nicht betroffen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Shell werde seinen Vertragspflichten nachkommen. Der Bund hatte zuvor die Kontrolle über die Raffinerie Schwedt übernommen und den russischen Betreiber Rosneft unter Treuhandverwaltung gestellt.

