DAX: Bruch bleibt Bruch

Trotz eines dritten Zinsschrittes infolge von 75 Basispunkten der US-Amerikaner versucht sich der Deutsche Aktienindex DAX an einer Kehrtwende und dem zuvor gebrochenen Abwärtstrend seit Anfang Juli. Allerdings steckt das Barometer intraday exakt an der Trendlinie fest, weshalb Zweifel an einer nachhaltigen Trendwende angebracht sind. Dennoch überrascht das Barometer mit seiner relativen Stärke knapp über seinen Jahrestiefs aus Anfang Juli.

Für ein Kaufsignal kleineren Ausmaßes bedarf es daher eines Kurssprungs mindestens über 12.750 Punkte, in diesem Szenario wäre ein Anstieg an 12.882 und darüber 13.000 Punkte denkbar. Spätestens ab dem Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei 13.145 Zählern sollten wieder Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden.

Beendet der DAX seinen Handel unterhalb von 12.685 Zählern, würden zeitnah Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs bei 12.390 Punkten und darunter auf 12.226 Punkte drohen. Bei anhaltender Kursschwäche könnte sogar noch einmal der runde Bereich von 12.000 Punkten angesteuert werden.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, um 16:00 Uhr steht noch das europaweite Verbrauchervertrauen aus September (vorläufig) auf der Agenda, zeitgleich wird der Index der Frühindiktatoren per August der USA gemeldet. Nur eine halbe Stunde später wird als letzte Nachricht des Tages noch der DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht durchgegeben.