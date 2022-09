DAX: Schwächeanfall

Bekanntlich leben totgesagte länger, allerdings gestaltet sich das Bild beim Deutschen Aktienindex DAX genau umgekehrt. Nach einem erneut starken Handelstag infolge kippte die Stimmung mit Eröffnung der US-Börse merklich und das Barometer fiel zum Ende des Donnerstagshandels deutlich zurück. Wie soll man auch steigende Kurse mit einer nahenden Rezession und zeitgleich galoppierenden Inflation erklären?

Es war die US-Notenbank FED, die ganz klar als Bremse an den Aktienmärkten wirkt, nachdem der Ausschuss um Notenbankchef Jerome Powell eine noch stärkere Intervention für dieses und das kommende Jahr an den Finanzmärkten angekündigt hatte. Das hinterlässt entsprechende Bremsspuren, die US-Indizes begaben sich am Donnerstag in Richtung ihrer Jahrestiefs, allen voran der Dow Jones Index.

Aus technischer Sicht gelang es dem DAX-Index ohnehin nicht in den vorherigen Aufwärtstrend bestehend seit Anfang Juli am Donnerstag zurückzukehren, was bereits erste Anzeichen für einen erneuten Rückfall aussendete. Die Schwäche der US-Amerikaner dürfte schon bald einen Test der Jahrestiefs bei 12.390 Punkte ermöglichen.

Ein bullisches Szenario will man sich unter den aktuellen Umständen nicht vorstellen, vollständigkeitshalber dürfte sich ein solches aber erst oberhalb von 12.936 Punkten einstellen und könnte infolgedessen einen Test des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 13.140 Punkten forcieren.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Zahlen zu Deutschlands Aufträgen aus dem Bauhauptgewerbe per Juli (saisonbereinigt) auf der Agenda, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr folgen vorläufige Daten zu den Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor Frankreichs, Deutschlands und der EWU. Am Nachmittag ziehen die USA mit identischen Daten nach.