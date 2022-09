Varta: Aktie nimmt Kursziel ins Visier

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom 02. September lautete wie folgt: "So lange den Käufern in den kommenden Tagen nun kein schneller Rebound inklusive Tagesschlusskurs oberhalb von 68/69 EUR gelingt, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter klar südwärts. Die schlechte Nachricht für die Käufer: Die nächste wirklich relevante Unterstützungsmarke befindet sich erst um 50,50 EUR. Dort hatte die Aktie im Frühjahr 2020 wieder gen Norden hin gedreht. Dieses Level könnte im Zuge der aktuell laufenden Verkaufswelle in den kommenden Wochen durchaus erreicht werden"

Zweistellig im Minus

Mit einem Abschlag von knapp 10 Prozent ist die Varta-Aktie aktuell größter Tagesverlierer im TecDAX-Index, neue Nachrichten gab es heute allerdings nicht - die Aktie geht einfach weiter den Weg des geringsten Widerstands in Richtung Kursziel auf der Unterseite.

Dieses liegt im Bereich 50,00 bis 50,50 EUR und sollte in den kommenden Tagen noch erreicht werden können. Käufe sind hier vorerst weiterhin zurückzustellen aus charttechnischer Sicht.