EUR/USD Wochenausblick: Nächtliche Verkaufspanik

Rückblick:

Nach dem leitzinsentscheid der US-Notenbank vom vergangenen Mittwoch bekam der US-Dollar weiteren Rückenwind. EUR/USD gab entsprechend nach und rutschte auf ein neues Jahrestief. Am Freitag verlor das Paar dann noch einmal weitere 100 Pips und rutschte unter 0,97 USD ab. Zum Auftakt in die neue Handelswoche kam es dann in der sehr illiquiden asiatischen Sitzung am frühen Morgen heute noch eine Ausverkaufsspitze - das Währungspaar sackte im Sog des britischen Pfund weiter ab und fiel zeitweise bis auf 0,9550 USD bevor eine Erholung einsetzte.

Ausblick:

Im Wochenverlauf stehen eine Reihe von Notenbanker-Reden an, die kurzfristig den einen oder anderen Impuls auslösen können. Den Anfang macht EZB-Chefin Lagarde am Montagnachmittag, Jerome Powell folgt am Dienstagnachmittag. Die Highlights auf dem Wirtschaftsdatenkalender kommen im Wochenverlauf allerdings erst am Freitag - um 11 Uhr stehen die Verbraucherpreise aus der Eurozone auf dem Kalender und um 14:30 Uhr steht mit der PCE-Kernrate ein wichtiger Inflationsindikator der US-Notenbank an.

Technischer Ausblick:

Bei dem schnellen Sell-Off heute Morgen um kurz vor 3 Uhr bis auf 0,9550 USD könnte es sich um eine Ausverkaufsspitze gehandelt haben. Das kurzfristige weitere Abwärtspotenzial für den Wochenverlauf scheint aktuell auf einen Re-Test des Tiefs aus der Nacht begrenzt, vielmehr muss in den kommenden Tagen zunächst mit einer Konsolidierung beziehungsweise Korrektur der jüngsten Verkaufswelle gerechnet werden. Größere Entspannung für die Käuferseite gibt es allerdings erst wieder nördlich von 0,9890 USD, bis dahin bleiben mittelfristig die Bären am Ruder.

Wichtige Events für den EUR/USD in dieser Woche:

Montag: 15 Uhr Rede C. Lagarde

Dienstag: 13:30 Uhr Rede J. Powell 14:30 Uhr USA Auftragseingänge langlebige Güter 16 Uhr Verbrauchervertrauen

Mittwoch: 16:15 Uhr Powell Rede

Donnerstag: 14:30 Uhr finales US BIP

Freitag: 11:00 Uhr EWU Konsumentenpreise 14:30 Uhr US PCE Kernrate