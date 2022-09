Dax-Anleger ziehen sich zurück - Konsumlaune sinkt erneut

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Trübe Konjunkturaussichten halten die Anleger weiter vom deutschen Aktienmarkt fern.

Der Dax verlor am Mittwochmorgen ein Prozent auf 12.012 Punkte. Der Ausverkauf gehe in die nächste Runde, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Energiekrise und Inflation in Deutschland drücken die Konsumstimmung auf ein neues Rekordtief. Das Barometer der Nürnberger GfK-Marktforscher signalisiert für Oktober einen überraschend starken Rückgang um 5,7 Zähler auf minus 42,5 Punkte. "Die Eiszeit bei der Verbraucherlaune wird anhalten, eine Stimmungswende liegt im Nirwana", sagte Ökonom Alexander Krüger von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe.

Eine Prognosesenkung des britischen Online-Modehändlers Boohoo zog die Aktien des deutschen Konkurrenten Zalando mit nach unten. Angesichts trüber Konjunkturaussichten rechnet Boohoo für das Geschäftsjahr 2022-23 nun mit einem Umsatzrückgang. Zalando-Papiere gaben rund vier Prozent nach.

Außerdem endet die Zeichnungsfrist für den Börsengang des Sportwagenbauers Porsche. Die begleitenden Banken hatten zuvor bereits signalisiert, dass die Papiere wegen der großen Nachfrage wohl am oberen Ende der bis 82,50 Euro reichenden Angebotsspanne zugeteilt werden. Die Erstnotiz ist für Donnerstag geplant.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger.