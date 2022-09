SNB - Keine Devisen-Käufe zur Franken-Schwächung im zweiten Quartal

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat die Devisen-Käufe zur Franken-Schwächung im zweiten Quartal 2022 eingestellt.

Die Notenbank verkaufte im Zeitraum April bis Juni Devisen im Wert von fünf Millionen Franken. Das geht aus Daten hervor, die am Freitag auf der Internetseite der Notenbank veröffentlicht wurden. Im Startquartal hatte die SNB noch 5,74 Milliarden Franken für Devisenkäufe eingesetzt, um einer Aufwertung der Landeswährung entgegenzuwirken. Im gesamten Jahr 2021 hatte sich die SNB in Summe mit 21,15 Milliarden gegen eine Verteuerung der in Krisenzeiten als sicherer Hafen gefragten Schweizer Devise gestemmt.

