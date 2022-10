ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Totalenergies auf 65 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies nach einem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit kohlenstoffarmen Energieträgern wachse, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sollte das Vertrauen in die längerfristige Entwicklung des Barmittelzuflusses erhöhen. Insgesamt sieht der Experte die attraktive Bewertung der Aktien unterstrichen./la/gl

