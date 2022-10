Markt Update: Dax fällt unter 12.600 Punkte – Shop Apotheke mit Gewinnen – Nordex mit neuem Auftrag – Die schlechten Nachrichten bei About You hören nicht auf

Der Dax hat Vollgas gegeben: Nachdem er letzte Woche auf 11.862 Punkte fiel, hat er sich gerappelt und beendete gestern den Handelstag mit 12.670 Punkten. Ein Plus von 6,8 Prozent. Doch nun legt er erst einmal eine Pause ein und notiert im frühen Handel im leichten Minus von 0,59 Prozent bei 12.595 Punkten.

Ob dies die Trendwende ist? Das wird sich zeigen, so die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Viele schlechten Nachrichten seien bereits eingepreist und die deutschen Werte im Da seien unterbewertet. Das schließt neue Kursverluste zwar nicht aus, macht aber Hoffnung auf eine Bodenbildung. Über allem schwebt natürlich die Unsicherheit einer steigenden Inflation, einer Wirtschaftskrise und Zinserhöhungen. Ziehen die Zentralbanken an, ist das Gift für den Dax. Also: Es bleibt spannend an der Bröse.

Shop Apotheke erreicht Gewinnschwelle

Gute Nachrichten für die Shop Apotheke: Sie hat im dritten Quartal die Gewinnschwelle erreicht. Diese Gewinnschwelle hat zwei Väter: einmal durch Kosteneinsparung und das andere Mal durch das Wachstum des operativen Geschäfts. Damit hat die Shop Apotheke alle überrascht; denn nahezu alle Analysten gingen von einem Minus aus.

Der Umsatz kletterte um rund 20 Prozent auf 285 Mio. Euro. Den Löwenanteil machten nicht-verschreibungspflichtige Medikamente aus, nämlich 252 Mio. Euro. Der Vorstandschef Stefan Feltens ist zufrieden, denn in allen sieben Ländern, in denen die Shop Apotheke aktiv ist, wurden Marktanteilsgewinne erzielt.

Im vorbörslichen Handel sprang die Aktie um satte 11 Prozent in die Höhe auf 48,85 Euro. Ein Händler sagte, die Zahlen sprechen für weitere Kursgewinne. Die Baader Bank ist sehr optimistisch: Ihr Kursziel liegt bei 110 Euro.

Nordex erhält Auftrag in Finnland

Exilion Tuuli Ky, Finnlands größter Betreiber von Windkraftanlagen, hat Nordex mit der Lieferung und Errichtung von insgesamt 17 Windturbinen beauftragt. Nordex ist auch für die Wartung zuständig, der Vertrag hat eine Laufzeit vom 30 Jahren. Nordex ist zufrieden und sieht die Transformation hin erneuerbaren Energien als unumkehrbar an. Die Zahlen kamen an der Börse gut an: Im frühen Handel legte die Aktie um 2,3 Prozent zu.

Das Problem bei Nordex sind nicht die fehlenden Aufträge, sondern die sehr geringen Margen, weshalb der Windturbinenhersteller tief in den roten Zahlen bleibt. Alleine in den ersten beiden Quartalen hat Nordex einen Verlust von 283,2 Mio. Euro verbucht. Das ist mehr als im kompletten vergangenen Jahr, als der Verlust 230,2 Mio. betrug. Das letzte Mal erzielt Nordex einen Gewinn von 300.000 Euro im Jahr 2017.

Für Anleger heißt es daher: An der Seitenlinie bleiben. Zugreifen sollte man erst, wenn die Zahlen sich bessern.

About You: Die schlechten Nachrichten hören nicht auf

Der Modehändler hat schon mehrmals die Prognose gesenkt. Grund genug die Schweizer Großbank UBS, das Kursziel zu senken – und zwar kräftig. Lag das Ziel vorher noch bei 13 Euro, so wurde es auf 5,40 Euro gekürzt. Die UBS stutzte ihre Schätzung für den Umsatz für das Geschäftsjahr 2022/23 um 15 Prozent und sieht dabei wenig Erholungschancen im zweiten Halbjahr. Den Fehlbetrag beim bereinigten operativen Ergebnis kalkulierte die Bank nun doppelt so hoch wie zuvor und liegt am unteren Ende der Zielspanne. Auch mittelfristig ist sei keine Besserung in Sicht.

AirPods: Bald „Made in India“?

Die strikten Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung belasten die Produktion der AirPods von Apple. Probleme in den Lieferketten und die zunehmende politische Spannung zwischen Peking und Washington erschweren die Situation zusätzlich. Laut Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung „Nikkei“ plane daher der Apple-Zulieferer Foxconn die Produktion der Beats-Modelle und gegebenenfalls auch die AirPods-Reihe nach Indien zu verlagern.

(mit Material von dpa-AFX)