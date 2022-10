DAX weiter im Konsolidierungsmodus

Am Donnerstag lies es der Deutsche Aktienindex DAX erneut gemächlich zugehen und konsolidierte den Anstieg aus Anfang dieser Woche in den Bereich der Tiefstände aus dem ersten Halbjahr aus. Schon bald könnte es jedoch zu einer zweiten großen Kaufwelle kommen, wie aus der technischen Analyse hervorgeht.

Weitere Abschläge sollten Investoren auf Sicht der nächsten Stunden auf 12.390 Punkte noch einplanen, darunter in den Bereich von 12.385 Zählern und somit die obere Kante der zuletzt gerissenen Kurslücke. Von dort aus könnte es dann schon wieder auf frische Monatshochs aufwärtsgehen, unmittelbarer Zielbereich und der zweiten Kaufwelle dürfte der 50-Tage-Durchschnitt bei 12.860 Punkten darstellen.

Eine größere Abwärtsvariante will sich derzeit noch nicht durchsetzen, erst unterhalb von 12.175 Punkten würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der Jahrestiefs bei 11.862 Punkten merklich zunehmen. Dies würde allerdings gegen die technische Annahme einer 1-2-3-Erholung sprechen.

China bleibt noch einen weiteren Tag wegen eines Feiertages vom Marktgeschehen getrennt, erste Daten hat aber Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zu den Ausgaben privater Haushalte aus September und den durchschnittlichen Nettoeinkommen per August gemeldet. Deutschlands Importpreise, Einzelhandelsumsätze und die Erzeugung im produzierenden Gewerbe per August stehen in wenigen Minuten auf der Agenda, Frankreich zieht um 8:45 Uhr mit seinem Handelsbilanzsaldo aus August nach.

Italiens Einzelhandelsumsätze stehen um 10:00 Uhr auf der Agenda, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zu durchschnittlichen Stundenlöhnen und der Arbeitslosenquote aus dem abgelaufenen Monat hinzu. Mit großem Interesse dürfte der Arbeitsmarktbericht um 14:30 Uhr mit Zahlen zu den neu geschaffenen Stellen ex Agrar aus September von Investoren aufgenommen werden.