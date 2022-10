DAX: US-Inflationsdaten im Fokus

Der Deutsche Aktienindex DAX startete heute zwar etwas schwächer in den Handel, konnte aber wie erwartet intraday die zuletzt gerissene Kurslücke schließen und sich wieder zur Oberseite aufmachen. Derzeit notiert das Barometer allerdings in der Widerstandszone aus dem ersten Halbjahr um 12.390 Punkten, die es für ein Folgekaufsignal gilt zu überwinden.

Anderenfalls könnte das Barometer unterhalb der heutigen Tagestiefs von 12.174 Punkten erneut an seine Jahrestiefs bei 11.862 Punkten durchgereicht werden. Darunter müsste dann das übergeordnete Ziel um 11.450 Punkten als weitere Option eingeplant werden.

Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial jedoch wegen zahlreicher Hürden begrenzt, die eine stellt das Vorwochenhoch bei 12.673 Punkten und darüber der Bereich um den EMA 50 bei der Zeit 12.820 Zählern dar.

Es bleibt also spannend, in welche Richtung sich der DAX letztendlich aufmachen wird, wichtige Wirtschaftsdaten werden am Mittwoch und Donnerstag erwartet, Letztere mit den US-Verbraucherpreisen und somit einem wichtigen Indikator für die Aktienmärkte.