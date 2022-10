Fresenius Medical Care - Ein fallendes Messer …

… und dennoch aktuell besonders spannend. So lässt sich die charttechnische Ausgangslage der FMC-Aktie derzeit treffend beschreiben. Doch der Reihe nach: Zuletzt hat sich der Kursverfall des Titels nochmals beschleunigt. Letzteres führt zu einer Reihe von Negativrekorden. So steht auf Monatsbasis die längste Verlustserie seit 2002 zu Buche. Unter dem Strich ist das Papier damit auf das Niveau des Jahres 1997 zurückgefallen. Diese Entwicklung schlägt sich auch in diversen Indikatoren nieder. Während der RSI erstmals seit Beginn des Jahrtausends in seine untere Extremzone eingetaucht ist, notiert der trendfolgende MACD sogar so niedrig wie niemals zuvor (siehe Chart). Mit der Kombination aus der 76,4%-Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung seit September 2002 (27,23 EUR) sowie den Tiefpunkten von 2009 und 2006 bei 27,29/25,51 EUR nun aber eine wichtige Rückzugszone zur Verfügung. Bei rund 23 EUR besteht danach ein weiterer horizontaler Auffangbereich. Selten war ein Einzelwert stärker überverkauft als aktuell die FMC-Aktie – genau diese Konstellation könnte sich derzeit als Rettungsanker erweisen.

Fresenius Medical Care (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Fresenius Medical Care

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

