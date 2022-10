DAX: Anleger warten weiter ab

Zur Wochenmitte hielt sich der Deutsche Aktienindex DAX in der Handelsspanne vom Dienstag auf, die Erzeugerpreise in den USA per September konnten für keine nachhaltige Richtungsentscheidung sorgen. Offenbar warten Investoren erst noch die kommenden Daten zur Inflation ab, ehe eine Entscheidung getroffen wird.

Aus technischer Sicht könnte durchaus noch eine Kaufwelle bis in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 12.767 Punkten heranreichen, ehe Bären wieder zuschlagen und das Barometer auf die nächste mittelfristige Unterstützung um 11.450 Punkten abwärts drücken. Ein Rückfall unter die aktuellen Wochentiefs würde unweigerlich zu einem unmittelbaren Test der Jahrestiefs bei 11.862 Punkten führen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zur Kreditvergabe und den Erzeugerpreisen (CGPI) per September vorgelegt, Deutschlands Verbraucherpreise per September (endgültig) stehen in wenige Minuten auf der Agenda.

Ab 14:30 Uhr richtet sich der Blick auf die USA, diese melden zunächst Zahlen zu den Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, danach die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise aus September. Zeitgleich werden noch Daten zu Realeinkommen und der Kernrate der Verbraucherpreise vorgelegt.