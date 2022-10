Inflation in den USA steigt um 8,2 Prozent

Heute um 14:30 wurden die US-Inflationsdaten veröffentlicht: Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Inflation im September um 8,2 Prozent (Prognose: 8,1 Prozent), im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent (Prognose: 0,2 Prozent).

Kurz nach der Veröffentlichung der Daten sinkt der Dax um 0,4 Prozent, nachdem er eine Viertelstunde vorher noch ein Plus von 1,3 Prozent erreicht hatte. Der Grund: Aufgrund der hohen Inflation fürchten viele Anleger, dass die Fed wieder an der Zinsschraube dreht und so die Börsen belastet werden.

Eine gute Stunde, bevor die Wall Street mit dem Handel beginnt, liegt die Indikation beim US-Leitindex Dow Jones mit 1,1 Prozent im Minus auf 28.921 Punkte.

Kurz nach Veröffentlichung der Inflationsdaten stieg der Dollar. Anleihen in Dollar werden nun wieder interessanter für Anleger als solche, die auf Euro laufen.

Kreditausfälle können drohen

Ein weiteres Problem: Sollte die Fed die Zinsen erhöhen, wovon alle am Markt Beteiligten ausgehen, wirkt sich das auch auf den Hypothekenzins in den USA aus. Anders als in Deutschland wird er nicht für mehrere Jahre festgeschrieben, sondern richtet sich an den Leitzinsen aus. Damit steigt die Gefahr von Kreditausfällen bei Immobilien, besonders da die steigende Inflation bei ausbleibender Lohnanpassung dazu führt, dass die meisten Verbraucher ihr komplettes Monatsgehalt für laufende Kosten ausgeben und nichts sparen können.

Mehr dazu in Kürze.