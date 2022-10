AKTIE IM FOKUS: Vossloh ziehen an nach überwiegend höher gesteckten Jahreszielen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Großteils angehobene Jahresziele haben am Montagnachmittag den Aktien von Vossloh Auftrieb gegeben. Die Papiere des Bahntechnikspezialisten sprangen im CDax zeitweise um etwas mehr als drei Prozent hoch. Zuletzt legten sie um 1,7 Prozent auf 32,75 Euro zu. Laut Pressemitteilung hat Vossloh ein starkes drittes Quartal hinter sich, weshalb der Vorstand nun vor allem die Geschäftsjahresprognosen für die Ertragskraft konkretisierte. So soll die Ebitda-Marge zwischen 12,0 und 12,5 Prozent liegen, während bisher 11,5 und 13,5 Prozent in Aussicht gestellt worden waren.

Dagegen wurde die Spanne für die Ebit-Marge zwar am unteren Ende hochgesetzt, am oberen Ende aber gekappt. Sie wird jetzt zwischen 7,0 und 7,5 Prozent angegeben. Bisher war eine Ebit-Marge zwischen 6,0 und 8,0 Prozent prognostiziert worden./ck/he