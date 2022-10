Siemens bricht aus Abwärtstrend aus!

Mit einem großen Festakt feierte Siemens am 12. Oktober 2022 das 175 jährige Bestehen des Konzerns. Aus einem Zehn-Mann-Betrieb entwickelte sich ein international aufgestellter Konzern mit den drei Säulen: Smart Infrastructrure, Digital Industries und Mobility sowie Beteiligungen am Energietechnik-Unternehmen Siemens Energy und am Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers. Alle drei Unternehmen sind in der ersten Börsenliga, dem DAX® notiert. Beim Blick auf den Kursverlauf seit Jahresbeginn will weder beim Management noch bei den Anlegern Feierlaune aufkommen. Rund 32 Prozent verlor das Papier bisher.

Operativ konnten die Münchener bisher mit guten Geschäftszahlen aufwarten und der Auftragseingang in den ersten drei Geschäftsquartalen lag über den erzielten Umsätzen. Die gesteckten Margenziele scheinen erreichbar und Konzernchef Roland Busch treibt die Anpassungen in den jeweiligen Sparten durch Zu- und Verkäufe von Einheiten weiter voran. Energieintensive Bereiche hat Siemens kaum, so dass die Eskalation der Strom- und Gaspreise im Vergleich zu anderen Unternehmen relativ geringe Auswirkungen hat. Den Strombedarf in Europa deckt Siemens nach eigenen Angaben zu fast 100 Prozent durch erneuerbare Energien.

Gleichwohl geht die schlechte Stimmung an den Finanzmärkten an Siemens nicht spurlos vorbei. Rezessionsängste belasten Zykliker wie Siemens besonders. Darüberhinaus gibt es noch zwei Sonderfaktoren, die beim Konzern zuletzt zu Abschreibungen in Milliardenhöhe führten: Die Trennung vom Russland-Geschäft und die Beteiligung an Siemens Energy. Die Münchener passten daraufhin die Prognosen für das Gesamtjahr an. Nach Angaben von Refinitiv ist aktuell ein Großteil der Analysten mittelfristig positiv für die Aktie gestimmt. Die Bewertung ist mit einem KGV von 12,7 und einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent (Quelle: Refinitiv) moderat. Darüberhinaus lag der Auftragsbestand mit rund 99 Mrd Euro Ende Juni auf Rekordniveau.

Am 12. November 2022 wird Busch die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 vorlegen und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr werfen. Möglicherweise kann der Konzernchef damit positive Impulse geben. Dennoch werden Anleger angesichts der bestehenden Zins- und Rezessionsrisiken weiterhin mit teils starken Turbulenzen rechnen müssen. Ein Teil der Risiken scheinen eingepreist. Weitere Rücksetzer sind dennoch nicht ausgeschlossen. Strukturierte Produkte könnten daher eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Wertpapieren wie Aktienanleihen Protect und Bonus Cap-Zertfikaten sind Barrieren eingebaut.

Chart: Siemens

Widerstandsmarken: 106,70/112,30 Euro

Unterstützungsmarke: 93,90/95,90/101,60 Euro

Der Aktie von Siemens gelang Anfang Oktober der Ausbruch aus dem seit Anfang des Jahres bestehenden Abwärtstrend. Der anschließende Rücksetzer brachte die Aktie kurzfristige zurück auf EUR 101,60. Dort bildete das Papier eine Unterstützung und deutet nun einen weiteren Erholungsversuch an. Aktuell bremst der Widerstand bei EUR 106,70 (Ausbruchshoch) die Bullen aus. Gelingt der Ausbruch über das Level, besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 112,30. Unterstützung findet das DAX-Papier weiterhin zwischen EUR 93,90 und EUR 95,90.

Siemens in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 16.06.2021 – 17.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.10.2017– 17.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis Basispreis/Barriere

Finaler Bewertungstag Bemerkung Siemens Express Aktienanleihe Protect HVB776* 101,25 %** 50 %*** 10.11.2025 Zinssatz 6,9 % p.a. Siemens Garant Cap Anleihe HVB76J**** 101,00 %** – 25.10.2027 min.: 1.000 EUR; max: 1.530 EUR Siemens Memory Express Airbag Zertifikat HVB76M**** 1.010,00 EUR 80 %*** 25.10.2027 zusätzliche Beträge: max. 587,50 EUR Siemens Bonus Cap-Zertifikat HB7YLG 113,73 EUR 80,00 EUR 16.06.2023 Bonuslevel/Cap (obere Kursgrenze): 140 EUR

*In Zeichnung bis 11.11.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; **** In Zeichnung bis 27.10.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.10.2022; 10:15 Uhr

