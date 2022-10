GBP/USD: Pfund wieder auf dem Vormarsch

Sollte sich die Annahme einer klassischen Erholungsbewegung durch einen Kurssprung mindestens über den EMA 50 und anschließend das Niveau von 1,1495 USD bewahrheiten, käme eine anschließende Aufwärtsbewegung rasch ins Spiel, Ziele könnten dann bei 1,1738 und an der zentralen Hürde von grob 1,20 USD für das Paar GBP/USD ausgerufen werden. Anschließend müsste die Sachlage noch einmal neu bewertet werden. Ein bärisches Szenario lässt sich derweil für das Paar nicht skizzieren, erst unterhalb der jüngsten Kursspitze von 1,0923 USD dürften wieder fallende Kurse in den Bereich von 1,0787 und darunter vielleicht sogar noch 1,0689 USD auftreten.

Bereits vor dem ersten großen Auftritt des frisch gekürten britischen Finanzministers Jeremy Hunt haben sich Anleger mit Pfund Sterling eingedeckt und am Montag zu einer deutlichen Aufwertung gegenüber den Hauptwährungen geführt. Insbesondere das Paar GBP/USD macht durch einen Frontalangriff auf den 50-Tage-Durchschnitt auf sich aufmerksam, seit den Verlaufstiefs aus Ende September deutet sich dadurch nämlich eine klassische 1-2-3-Erholungsbewegung an und könnte noch weitere Kursgewinne bereithalten. Allerdings müssen sich Bullen hierzu noch ein Stück weit ins Zeug legen.

Fazit

Das Thema der schuldenfinanzierten Steuersenkungen scheint in Großbritannien nun durch zu sein, sofern es nach dem Willen von Schatzkanzler Jeremy Hunt geht. Das könnte dem britischen Pfund weiteren Auftrieb an 1,1738 und glatt 1,20 USD verschaffen, sofern auch die Hürde um 1,1495 US-Dollar nachhaltig überwunden werden kann. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte das mit einem Hebel von 23,2 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV7GQT zum Einsatz kommen und birgt eine Gesamtrenditechance von 115 Prozent. Endgültiges Ziel im Schein liegt in diesem Fall bei 11,60 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der hohen Volatilität ein Niveau von vorläufig 1,1330 USD gemessen am Basiswert vorläufig noch nicht überschreiten. Daraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im vorgestellten Schein von 4,69 Euro ableiten. Es sollte allerdings tunlichst auf die Einstiegsvoraussetzung geachtet werden, alles andere wäre sehr spekulativ.