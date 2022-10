Markt Update: Mercedes steigert PKW Absatz um 30 Prozent, Pfeiffer Vacuum erhöht die Prognose und Roche liegt auf Kurs

Der Dax zeiht auch heute weiter in die Höhe. Nachdem die Wall Street, angetrieben durch gute Zahlen aus der Bankenbranche, weiter zugelegt hat, nimmt der deutsche Leitindex den Ball gerne auf. Eine Stunde nach Handelsbeginn liegt das Börsenbarometer bei 12.824 Punkten - ein Plus von 1,4 Prozent.

Die guten Quartalszahlen aus der Bankenbranche haben die US-Indizes kräftig angetrieben. Heute könnte Goldman Sachs mit seinem Bericht dafür sorgen, dass die gute Stimmung erhalten bleibt.

Auf dem deutschen Markt kann die Aktie der Lufthansa weiter von ihrer Prognoseerhöhung profitieren. Die Kranich-Airline liegt zu Handelsbeginn erneut im Plus, nachdem der neue Ausblick Montag ein wenig verpufft ist. Lufthansa rechnet trotz des neuerlichen Pilotenstreiks bei Eurowings mit einem Milliarden-Gewinn.

Autobauer im Fokus

Auch die Autobauer dürften heute die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der europäische Herstellerverband Acea hat heute die Zahlen der Neuzulassungen für den Monat September veröffentlicht. Auf Jahressicht hinkt der Automarkt zwar noch dem Vorjahreswert hinterher, aber im September konnte zumindest den zweiten Monat in Folge die Werte aus dem Vohrjar übertroffen werden. Im September wurde einen Anstieg der Pkw-Neuzulassungen um 9,6 Prozent auf 787 870 Fahrzeuge verzeichnet. Das Plus im September sei zudem vor allem auf den schwachen Vorjahreswert zurückzuführen, hieß es vom Autobauer-Lobbyverband. Vor einem Jahr hatte der Mangel an Elektronikchips die Produktion deutlich eingeschränkt.

In den vier wichtigsten Märkten Deutschland (+14,1 Prozent), Spanien (+12,7 Prozent), Frankreich (+5,5 Prozent) und Italien (+5,4 Prozent) gab es im September allenthalben Zuwächse.

Mercedes verzeichnet ein Plus von 30 Prozent

Deutlich nach oben ging es bei den Marken des Volkswagen-Konzerns mit insgesamt gut einem Viertel mehr zugelassenen Autos, darunter der Sportwagenhersteller Porsche mit einem ebenso starken Anstieg. Vom Autobauer Mercedes-Benz wurden sogar 30,5 Prozent mehr Wagen zugelassen, während der BMW-Konzern lediglich auf ein Plus von 4,4 Prozent kam - aber dennoch bei den Stückzahlen weiter vor dem Rivalen aus Stuttgart lag. Die Opel-Mutter Stellantis verzeichnete nur ein Mini-Plus, die Renault-Anmeldungen gingen sogar leicht zurück.

Pfeiffer wird optimistischer

Der Vakuumpumpen-Hersteller blickt nach rekordhaltigen neun Monaten optimistischer auf 2022. Beim Umsatz sei mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf nun mit einem Umsatzplus von 11 bis 14 Prozent zu rechnen. Damit würden die Erlöse bei 860 bis 880 Millionen Euro und damit über den Schätzungen der Analysten (829,9) liegen. Bisher hatte Pfeiffer ein Umsatzplus von fünf Prozent oder mehr angepeilt. Die Ebit-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern) soll weiter bei "um 14 Prozent" liegen. Die Aktie springt zu Handelsbeginn über 8 Prozent in die Höhe.

Roche wächst ein kleines Bisschen

Der Schweizer Pharmakonzern hat sein moderates Wachstum in den ersten neun Monaten 2022 fortgesetzt. Dies ist dem Konzern trotz nachlassender Corona-Umsätze im dritten Quartal geglückt. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt Roche. In den ersten neun Monaten setzte Roche 47,0 Milliarden Franken (48,05 Mrd Euro) um, ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, wie Roche am Dienstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen legten die Verkäufe um 2 Prozent zu. Damit hat der Konzern im Rahmen der eigenen Zielsetzung abgeschnitten. Das Management hatte für das Gesamtjahr ein Wachstum zwischen stabil bis in den niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Nach Morphosys jetzt Nokia

Die "Positive Catalyst Watch" Watchlist der US-Bank JPMorgan wird voller. Bereits zu Wochenbeginn hatte Morphosys diesen Status erhalten, heute in Nokia an der Reihe. Analyst Sandeep Deshpande rechnet mit einem guten Quartalsbericht der Finnen am 20. Oktober. Er sieht deutlichen Überraschungsspielraum für die Margen des Netzwerkspezialisten und liegt mit seiner Ergebnisprognose für das dritte Quartal um 17 Prozent über dem Marktkonsens. Deshpandes fundamentales Votum für Nokia lautet bei einem Kursziel von 6,50 Euro weiterhin "Overweight". Die Anleger sind allerdings bei weiten nicht so euphorisch wie bei Morphosys zu Wochenbeginn. Die Nokia-Papiere liegen 1,75 Prozent im Plus.

Mit Material von dpa-AFX