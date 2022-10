ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen zum dritten Quartal von 28,50 auf 27,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani erwartet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Quartal. Er hob zwar seine Umsatz- und Gewinnschätzungen leicht an wegen T-Mobile US, berücksichtigte in seinem Modell aber auch gestiegene Kapitalkosten und den starken US-Dollar./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 01:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 01:22 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------