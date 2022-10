Markt Update: DAX unverändert - Sartorius-Aktie verliert 10 Prozent

Der deutsche Leitindex kann heute die nachbörslich Euphorie um die Netflix-Quartalszahlen (Aktie 13 Prozent im Plus) nicht in Zugewinne ummünzen und notiert leicht im Minus eine Stunde nach Handelsbeginn. Daimler Truck, Deutsche Bank und die Mercedes Group führen die Gewinnerliste an im Dax40 mit Zugewinnen zwischen zwei und drei Prozent.

Sartorius unter Druck

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat nach einem starken ersten Halbjahr auch im dritten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz- und Gewinn verzeichnet. Allerdings verlangsamte sich zuletzt das Wachstumstempo. Der Dax-Konzern peilt daher für das Jahr nur noch die untere Hälfte der Bandbreite von 15 bis 19 Prozent Erlösplus an. Abstriche an der Profitabilität will das Management zwar nicht machen, "allerdings bleiben die globalen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten hoch", warnte Firmenchef Joachim Kreuzburg laut Mitteilung vom Mittwoch in Göttingen. Nach zuletzt deutlicher Kurserholung rutschte Aktie im frühen Handel zur Wochenmitte um mehr als zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit Juli ab.

Ein Händler verwies am Morgen auf die gedämpfte Prognose, zudem erschienen Umsatz und Auftragseingang "einen Hauch" geringer als erwartet, wie er sagte. Der Konzern und auch die Aktie hatten durch die Pandemie eine rund zweijährige Sonderkonjunktur erlebt und war daher auch bei den Investoren lange gefragt gewesen. Doch inzwischen lässt der Corona-Rückenwind nach, vom noch im Dezember 2021 erreichten Rekord bei 631,60 Euro ist die Aktie inzwischen mit rund 350 Euro weit entfernt.