IBM – Prognoseanhebung! Aber reicht das schon für einen Befreiungsschlag?

Überraschung beim IT-Dinosaurier IBM: Das Unternehmen hat die Umsatzprognose für das laufende Jahre angehoben, die Aktie zieht deutlich an. Doch ist bei IBM wirklich alles Gold, was glänzt?

IBMs Umsatz stieg im dritten Quartal verglichen mit der Vorjahresperiode um 6 % auf 14,11 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 USD. Analysten hatten nur mit einem Umsatz von 13,51 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 1,77 USD gerechnet. Das Management begründet die gute Entwicklung vorrangig mit einer hohen Nachfrage nach Beratung und Software, wobei sich vorrangig das Softwaregeschäft mit einem Erlösplus von 8 % als Schrittmacher erwiesen hat.

Auf Jahressicht erwartet das Management nun ein Umsatzwachstum über dem ursprünglichen Modell, welches ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich angezeigt hatte. Der Free Cashflow soll 10 Mrd. USD betragen. IBM bringt es aktuell auf eine Marktkapitalisierung von über 110 Mrd. USD, das KCV von 11 kann sich also sehen lassen. Auch die Dividendenrendite von über 5 % ist ordentlich, die KGVs 2022 und 2023 liegen bei 14 und 13.

Die wichtigste Information für Investoren lautet also, dass IBM wieder wächst und sich aus dem Siechtum der Vorjahre wohl endlich befreien kann. Auf der anderen Seite drückt eine Nettoverschuldung von über 40 Mrd. USD auf den Konzern. Analysten gehen zumindest davon aus, dass diese in den kommenden zwei Jahren in Richtung 25 Mrd. USD abgetragen werden kann.

Chart: IBM

Widerstandsmarken: 131,42 + 142,20 USD

Unterstützungsmarken: 114,56 + 105,92 + 90,56 USD

Aus charttechnischer Sicht ist der langfristige Abwärtstrend bei der Aktie immer noch bestimmend. Auch in diesem Jahr gelang es den Bullen nicht, die Trendlinie aus dem Weg zu räumen. Erst darüber würden starke Kaufsignale entstehen. Es besteht dennoch die Chance, dass sich die IBM-Aktie wieder in Richtung 131,42 USD und darüber in Richtung 142,20 USD vorarbeiten kann. Voraussetzung wäre eine Verbleib über dem Kurslevel von 114,56 USD.

Bricht dieses Kursniveau, würde sich das Chartbild wieder deutlich verschlechtern, wobei mit Abgaben auf 105,92 und 90,56 USD zu rechnen wäre.

IBM in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.10.2020 – 17.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

IBM in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2017 – 01.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

