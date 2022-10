Dortmund noch nicht weiter: Sevilla schlägt Kopenhagen

SEVILLA (dpa-AFX) - Der FC Sevilla hat eine vorzeitige Qualifikation von Borussia Dortmund für das Achtelfinale der Champions League verhindert. Die Andalusier gewannen am Dienstag gegen den FC Kopenhagen mit 3:0 (0:0) und stehen mit fünf Punkten in der Gruppe G auf Platz drei. Der BVB hat zwei Zähler mehr auf dem Konto und kann mit einem Zähler gegen Tabellenführer Manchester City (21.00 Uhr) oder am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) beim FC Kopenhagen den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen. Youssef En-Nesyri (61. Minute), Isco (88.) und Gonzalo Montiel (90.+2) trafen für die Spanier.

Nationalspieler Kai Havertz hat den FC Chelsea direkt ins Achtelfinale geschossen. Mit einem Schlenzer sorgte der frühere Leverkusen-Profi für den 2:1 (1:0)-Sieg der Londoner bei RB Salzburg (64.). Zuvor hatte Mateo Kovacic die Gäste nach 23 Minuten in Führung gebracht. Junior Adamu erzielte kurz nach der Pause den Ausgleich für den österreichischen Serienmeister zum zwischenzeitlichen 1:1. Chelsea führt die Gruppe E mit 10 Zählern vor Salzburg (6) an. Der Sieger der Partie zwischen dem AC Mailand (4) und Dinamo Zagreb (4) würde vor dem letzten Spieltag an Salzburg vorbeiziehen./tob/DP/he