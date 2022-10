Ethereum nimmt Abwärtstrendlinie ins Visier - Gelingt ein Comeback?

Große Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA) sowie Solana (SOL) konnten in den vergangenen Stunden kräftig zulegen und profitieren damit von einem allgemein verbesserten Risk-Sentiment.

Abwärtstrend im Visier

Besonders interessant ist aktuell das Chartbild bei ETH/USD (Ethereum in US-Dollar): In den vergangenen Wochen wurde in einem zähen Bodenbildungsprozess im Bereich 1.250 bis 1.300 USD ein potenzielles höheres Zwischentief ausgebildet - Voraussetzung für einen mittelfristigen Trendwechsel.

Gelingt hier in den kommenden Tagen ein Ausbruch über die Abwärtstrendlinie im Tageschart, stünde aller Voraussicht nach recht zügig wieder der Bereich um 2.000 bis 2.200 USD auf der Agenda.