PHLX Semiconductor Index: EMA 50 im Fokus

Der amerikanische Technologieindex PHLX Semiconductor kann seit Mitte dieses Monats auf eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung zurückblicken und folgt damit auch den großen Industrieindizes. Allerdings bleibt innerhalb des laufenden Bärenmarktes eine nachhaltige Trendwende stark anzuzweifeln, weshalb es sich lediglich um eine technische Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Verluste handeln dürfte.

Kurzfristig wäre durchaus eine weitere Erholung zunächst an den 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 2.477 Punkten denkbar, darüber sogar an den seit dem Jahreswechsel laufenden Abwärtstrend um 2.606 Punkten. Von da an wird es allerdings zunehmend schwieriger werden, weitere Gewinne durchzusetzen. Spätestens am EMA 200 sollten wieder längere Abschläge zwingend eingeplant werden.

Ein Trendwechsel auf der Stelle und anschließender Rückfall unter 2.238 Punkte dürfte dagegen die Abwärtsrisiken in Richtung der Jahrestiefs bei 2.089 Punkten merklich steigern. Gelingt es an dieser Stelle für keinen nachhaltigen Turnaround mehr zu sorgen, könnten sich sogar Verlust auf 1.901 Punkte anschließen.

Für eine grundsätzliche Entwarnung ist aktuell die Zeit noch nicht gekommen, zumal die amerikanischen Technologieschwergewichte zuletzt durch Vorlage der jüngsten Quartalszahlen enttäuscht haben. Von daher bleibt dieses Segment vor dem Hintergrund weiter steigenden Zinsen äußerst anfällig für neuerliche Verluste.