Chartanalyse Dax: Wild gewordene Käufer vor US-Arbeitsmarktbericht

Widerstand: 13.395+13.439

Unterstützung: 13.130+13.015

Rückblick:

Der Index gab gestern zunächst weiter deutlich nach und fiel am frühen Nachmittag bis in die Nähe der 13.000 Punkte-Marke bevor eine Stabilisierung einsetzte. Heute morgen steigt der Index dann nach ein paar halb-garen China Gerüchten nach einer Aufwärtskurslücke schon wieder bis in die Nähe der 13.400 Punkte-Marke.

Ausblick:

Im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts ist die Bullenherde im deutschen Leitindex schon wieder davongaloppiert - der Widerstand im Bereich 13.250/65 Punkte wurde problemlos überwunden und fungiert nun als kurzfristig relevantes Unterstützungslevel. Wird diese Zone erneut per Stundenschluss unterboten, wäre eine erneute Verkaufswelle Richtung 12.800 Punkte einzuplanen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim DAX ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (PE3XG6)* von BNP investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 04.11.2022), die K.o.-Schwelle liegt bei 12.206 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (PD1RV6)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 04.11.2022), die K.o.-Schwelle bei 14.686 bei unbegrenzter Laufzeit.

*Disclaimer: Die onvista media GmbH kooperiert mit dem verlinkten Partner, es handelt sich insofern um eine WERBLICHE INFORMATION. Wir erhalten von dem Partner eine Vergütung, wenn Sie über diesen Link das Zertifikat erwerben („Affiliate-Link“). Diese Werbung ermöglicht uns, unseren Service weiterhin für Sie kostenlos anbieten zu können. Für Sie entstehen keine Mehrkosten. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an ein unabhängiges Research bzw. eine Anlageempfehlung.