FTSE 100 Index: EMA 200 erfolgreich geknackt

Der britische Leitindex FTSE 100 beschreibt weiterhin eine seit Jahresanfang bestehende Seitwärtsphase zwischen grob 6.800 und 7.690 Punkten. Aktuell befindet sich das Barometer in der Mitte und steuert einen untergeordneten Abwärtstrend an, mal sehen, wie an dieser Stelle die Reaktion ausfallen wird!

Aus technischer Sicht ergibt sich dadurch noch weiteres Kurspotenzial in den runden Bereich von 7.400 und darüber maximal an 7.429 Zähler. Sollte ein Ausbruch mindestens über 7.514 Punkte auf Tagesschlusskursbasis erfolgreich enden, könnte die obere Handelsspanne um 7.600 Punkten angesteuert werden.

Dann allerdings könnte sich der Bärenmarkt wieder bemerkbar machen und Abschläge zurück auf den EMA 200 bei 7.138 Punkten hervorrufen. Eine weitere und vor allem äußerst wichtige Auffangstation befindet sich um 7.093 Punkten und somit dem Niveau des EMA 50 Durchschnitts.

Ein zeitnaher Ausbruch aus der laufenden Seitwärtsspanne wird dagegen noch nicht favorisiert, Swing-Trader kommen in diesem Jahr aber definitiv auf ihre Kosten. Viele Fehlsignale dürften allerdings an der Tagesordnung bleiben und das Trading entsprechend erschweren.