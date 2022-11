ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Pfandbriefbank von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 13 auf 7 Euro gesenkt. Bislang hätten die niedrigen Zinsen den gesamten Immobilienmarkt gestützt, was zu relativ geringen Kreditausfällen geführt habe, schrieb Analystin Marlene Eibensteiner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der aktuell steigenden Zinsen aber schwinde dieser Rückenwind. Die Expertin rechnet nun mit sinkenden Nettozinserträgen und steigenden Kreditausfällen. Zudem seien die Aktien des Instituts aktuell "nicht günstig bewertet"./la/gl

