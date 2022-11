Ha Duong: Crypto nach der Bestandsprobe

Die Entwicklung von Crypto-Assets verlief in der ersten Jahreshälfte mehr als enttäuschend. Seit dem dritten Quartal stimmt die Performance Investoren jedoch wieder positiver. In dem anhaltend angespannten Marktumfeld konnten Crypto-Assets sogar die globalen Aktienindizes in ihrer Wertentwicklung outperformen. Nach der Abverkaufskaskade Mitte des Jahres war es für die Anlageklasse insgesamt ein Quartal der Konsolidierung.

Die seit Beginn des Jahres zunehmend restriktivere Geldpolitik der Notenbanken und die damit verbundenen Zinserhöhungen hatten die Märkte harsch getroffen. Verunsicherte Marktteilnehmer verkauften einen Großteil ihrer risikobehafteten Assets und schichteten ihr Kapital in vermeintlich sichere Anlageklassen um. Die verlustreichen Korrekturen wurden durch den beinahen Totalverlust von TerraUSD und LUNA zusätzlich verstärkt.

Im Verlauf des dritten Quartals zeichnete sich ab, dass diese Phase des Abverkaufs ein Ende gefunden hat. Dem Bereinigungszyklus folgte eine deutliche Erholung der Cryptomärkte. Wer jedoch auf eine langfristige Rallye gehofft hatte, wurde kurz darauf enttäuscht. Der rigide Kurs der US-Notenbank in Kombination mit dem gestiegenen US-Verbraucherpreisindex unterbrach die positive Kursentwicklung Mitte August schlagartig und Cryptowährungen gaben signifikante Teile ihrer Kursgewinne wieder ab. Die Verluste fielen jedoch geringer aus als bei Technologieaktien oder breiten Aktienindizes.

Gestützt wurden die Kurse zum Teil durch langfristig orientierte “Buy-and-Hold”-Investoren. Rund 70 Prozent aller Investoren halten BTC durchschnittlich länger als sechs Monate. Die Masse der kurzfristig orientierten Spekulanten scheint überwiegend den Markt verlassen zu haben und es verbleiben nun mehrheitlich Investoren im Markt, die bereit sind, auch in schwierigen Marktphasen weiterhin einen Teil ihres Kapitals in Crypto-Assets zu investieren.

Das dritte Quartal setzte weitere Meilensteine für die technologische Entwicklung der Cryptoinfrastruktur. So wird der erfolgreich durchgeführte “Merge” der Ethereum-Blockchain die weitere Entwicklung von ETH begünstigen. Die Ethereum-Blockchain kann nun wesentlich kosteneffizienter besichert werden und die Emissionsrate neuer ETH wird deutlich gesenkt, wodurch der marginale Verkaufsdruck sinkt. Zudem bekommt ETH einen neuen Use Case als ertragsgenerierendes Asset, der das Interesse der Investoren wecken dürfte.

Vor allem auf den Energieverbrauch hat “The Merge” einen positiven Einfluss. Dieser soll von nun an um etwa 99 % geringer ausfallen. Die Entwicklung ist zudem noch lange nicht abgeschlossen. Nun folgende Updates wie “The Surge” oder “The Verge” werden Skalierbarkeit und Effizienz der zugrundeliegenden Technologie weiter erhöhen.

Insgesamt steht Crypto noch an einem Punkt, der vergleichbar mit der Frühphase des Internets ist. Mit der Fortentwicklung der Technologie, die wir derzeit in einem hohen Tempo voranschreiten sehen, und einer damit einhergehenden Massentauglichkeit, ist auch von einem deutlichen Wachstum der Nutzerzahlen und damit einem Gesamtwachstum des Marktes auszugehen.