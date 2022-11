Original-Research: Landi Renzo S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Landi Renzo S.p.A. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Landi Renzo S.p.A. Unternehmen: Landi Renzo S.p.A. ISIN: IT0004210289 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,98 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker 1. HJ 2022: Fortsetzung des dynamischen Umsatzwachstums trotz schwierigerem Marktumfeld; deutliche Ergebnisverbesserungen; GBC-Schätzungen und Kursziel nach Bestätigung der Unternehmensguidance beibehalten Geschäftsentwicklung im 1. HJ 2022 Die Landi Renzo S.p.A. hat Mitte September seine Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Hiernach konnte die Technologiegesellschaft in den ersten sechs Monaten trotz schwieriger Rahmenbedingungen (Ukraine-Konflikt, Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie etc.), die sich umsatz- und ergebnisbelastend auf die Unternehmensentwicklung auswirkten, seinen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen. So sind die Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 50,0% auf 144,45 Mio. EUR (1. HJ 2021: 95,96 Mio. EUR) angestiegen. Verantwortlich hierfür waren starke (organische) Wachstumseffekte aus einem erhöhten Geschäftsvolumen in beiden Geschäftsfeldern - Green Transportation und Clean Tech Solutions. Daneben haben anorganische Wachstumseffekte infolge der durchgeführten Übernahmen (Metatron Group und Idro Meccanica) ebenfalls signifikant zum positiven Umsatztrend beigetragen. Die erwirtschafteten Konzernumsatzerlöse wurden hierbei vor allem vom Kerngeschäftsfeld Green Transportation getragen. In diesem Segment sind die Umsatzerlöse v.a. durch Geschäftszuwächse im Aftermarkets-Bereich (v.a. in Europa und der Türkei) und M&HD-Bereich um 22,0% auf 93,85 Mio. EUR (1. HJ 2021: 76,94 Mio. EUR) deutlich angestiegen. Die im Sommer 2021 akquirierte Metatron-Group hat hierbei 6,68 Mio. EUR zum Umsatzanstieg des Segments beigetragen. Das Geschäftsfeld Clean Tech Solutions (SAFE & CEC, Konsolidierung der Beteiligung ab Mai 2021) hat ebenso seine Segmenterlöse dynamisch um 160,0% auf 50,60 Mio. EUR (1. HJ 2021: 19,02 Mio. EUR) steigern können, wovon 2,72 Mio. EUR auf die Anfang des Jahres übernommene Idro Meccanica S.r.l. entfallen. Hierbei hat der Geschäftsbereich mit seinen Kompressorsystemen v.a. von einer verstärkten Nachfrage nach Erdgas- und Biogasinfrastrukturen (CNG-Geschäftswachstum: +14,0%; RNG-Wachstum: +127,0%) profitieren können. Zudem hat das Unternehmen ebenfalls eine verstärkte Nachfrage nach Wasserstoffkompressorlösungen beobachten können und entsprechend auch in diesem Bereich ein erhöhtes Geschäftsvolumen erzielt. Auf Pro-forma-Basis erhöhten sich die Segmenterlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18,8% auf 50,60 Mio. EUR (Pro-forma-Erlöse mit Berücksichtigung der SAFE & CEC -Umsatzerlöse von Januar bis Juni 2021: 1. HJ 2021: 42,60 Mio. EUR). In Bezug auf die Auftragssituation hat der Landi Renzo-Konzern bekannt gegeben, dass der Auftragsbestand zum Ende des Halbjahres deutlich über dem Vorjahresniveau lag. Damit verfügt dieses Geschäftsfeld über eine gute Ausgangsbasis, um den Wachstumskurs des Segments fortzuführen. Alles in allem haben die erzielten Umsatzzuwächse gezeigt, dass das Konzernportfolio und die darin angebotenen Technologien von den verschiedenen Kundengruppen stark nachgefragt wurden. Parallel zur positiven Umsatzentwicklung ist ebenfalls das operative Konzernergebnis (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 49,2% auf 5,31 Mio. EUR (1. HJ 2021: 3,56 Mio. EUR) angestiegen. Korrigiert um einmalige Kosten (z.B. M&A-Kosten) ergab sich für das erste Halbjahr 2022 ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 6,54 Mio. EUR, welches im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1. HJ 2021: 4,48 Mio. EUR) um rund 46,0% zugelegt hat. Mit 3,32 Mio. EUR bereinigtem EBITDA im Green Transportation-Segment (1. HJ 2021: 1,74 Mio. EUR) und 3,23 Mio. EUR bereinigtem EBITDA im Clean Tech Solutions-Segment (1. HJ 2021: 2,74 Mio. EUR) entfiel rund die Hälfte des operativen Konzernergebnisses auf das jeweilige Geschäftsfeld. In Bezug auf die Konzern-Rentabilität konnte mit der erzielten bereinigten EBITDA-Marge von 4,53% das operative Margenniveau (1. HJ 2021: 4,67%) des Vorjahreszeitraums bestätigt werden. Auf Nettoebene hat der Technologiekonzern in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein negatives Jahresergebnis (nach Minderheiten) von -6,83 Mio. EUR hinnehmen müssen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Nettoergebnis des Vorjahreszeitraums sehr stark durch einen Konsolidierungsgewinn aus einer Fair-Value-Bewertung von SAFE & CEC in Höhe von 8,80 Mio. EUR positiv beeinflusst wurde. Entsprechend hat sich das Nettoergebnis auf vergleichbarer Basis unter Herausrechnung dieses Sondereffekts, der nicht operativ bedingt war, ebenfalls spürbar verbessert. Geschäftsentwicklung im Q2 2022 Auch in der Quartalsbetrachtung wird das stetige dynamische Wachstum des Technologiekonzerns besonders gut ersichtlich. Nach einem wachstumsstarken Auftaktquartal (+101,2% Umsatzanstieg im Vgl. zum Q1 2021) hat Landi Renzo auch im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem Konzernumsatzanstieg um 23,6% auf 77,53 Mio. EUR (Q2 2021: 62,70 Mio. EUR) den eingeschlagenen Wachstumskurs mit hoher Wachstumsdynamik fortgesetzt. Als Wachstumstreiber erwies sich hierbei vor allem das Infrastrukturgeschäft, welches über die SAFE & CEC-Gruppe repräsentiert wird. In diesem Geschäftsfeld sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 57,6% auf 29,98 Mio. EUR (Q2 2021: 19,02 Mio. EUR) angestiegen. Das Kerngeschäftsfeld Green Transportation konnte im abgelaufenen zweiten Quartal ebenfalls signifikante Zuwächse verzeichnen und erhöhte seine Segmenterlöse um 8,90% auf 47,55 Mio. EUR (Q2 2021: 43,68 Mio. EUR). Auf operativer Ergebnisebene konnte das EBITDA im Einklang mit der positiven Geschäftsentwicklung signifikant um 8,4% auf 3,48 Mio. EUR (Q2 2021: 3,21 Mio. EUR) gesteigert werden. Parallel hierzu ist die EBITDA-Marge leicht auf 4,49% (Q2 2021: 5,11%) gesunken. Das um einmalige Kosten (z.B. M&A-Kosten) bereinigte Konzern-EBITDA ist hingegen im Vergleich zum Vorjahresquartal nur leicht um 2,5% auf 3,87 Mio. EUR (Q2 2021: 3,97 Mio. EUR) gesunken. Im gleichen Schritt verringerte sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 5,00% (Q2 2021: 6,33%). Hier zeigt sich noch der anhaltende Margendruck durch die hohe Kosteninflation auf den Beschaffungsmärkten. Insgesamt war die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2022 zufriedenstellend. Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen ist es gelungen, den eingeschlagenen Wachstumskurs schwungvoll fortzusetzen. In Bezug auf die Ergebnisperformance lag Landi Renzo im Rahmen unserer Erwartungen. Prognosen und Bewertung Vor dem Hintergrund der soliden Halbjahresperformance, der vielversprechenden Wachstumsstrategie und der bestätigten Unternehmensguidance, haben auch wir unsere bisherigen Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre beibehalten. Insgesamt sehen wir den Landi Renzo-Konzern mit seiner Strategie und Positionierung weiterhin gut aufgestellt, um den eingeschlagenen Wachstumskurs dynamisch fortzusetzen. 