Anleger außer Rand und Band - Dax über 3 Prozent im Plus - Wasserstoff-Aktien gewinnen zweistellig

Die US-Inflationsdaten elektrisieren die Anleger. Sie greifen im großen Stil zu. Der Dax liegt über 3,5 Prozent im Plus. Die US Indizes ziehen ebenfalls an. Der Dow liegt über 3 Prozent vorne, der S&P 500 steigt um 4,5 Prozent und die Technologie-Börse Nasdaq gewinnt fast 6 Prozent dazu.

Die heute veröffentlichten Inflationsdaten geben den Anlegern neue Hoffnung, dass die US-Inflation ihren Höhepunkt hinter sich hat und die amerikanische Notenbank jetzt bei ihren Zinserhöhungen kleinere Schritte an den Tag legt.

US-Inflationsdaten liegen unter den Erwartungen - Dax & Dow Jones legen kräftig zu

Anleger gehen wieder ins Risiko

Ein Blick auf die Tops & Flops im Dax reicht, um zu sehen, dass die Anleger wieder bereit sind mehr ins Risiko zu gehen. Auf Platz eins liegt Zalando mit einem zweistelligen Plus und dahinter folgen die Werte von Siemens Energy und Continental mit ebenfalls starken Kurssprüngen. Lediglich die Deutsche Telekom und die Papiere von MTU befinden sich noch im Minus.

Wasserstoff-Aktien ebenfalls im dick im Plus

Aktien aus der Branche sind heute besonders gefragt. Die Papiere von Fuellcell Energy führen die heutigen Highflyer aus der Branche an. Die Aktie fliegt um fast 18 Prozent in die Höhe. Auch Plug Power, ITM Power und Ballard Power legen jeweils um rund 15 Prozent zu. Und dass obwohl Plug Power erst Dienstag mit seinen Zahlen zum dritten Quartal das übliche Bild der Branche präsentiert hat. Der Umsatz zog zwar gut an, der Verlust wurde allerdings auch deutlich ausgebaut. Das spielt heute allerdings keine Rolle. Nach der langen Durststrecke in diesem Jahr sehen die Anleger jetzt wieder einen Silberstreif am Horizont und blenden die bisherigen Probleme aus.

Spielt die Fed auch mit?

Es ist jetzt davon auszugehen, dass die Fed bei diesen Inflationsdaten im Dezember keinen großen Zinsschritt mehr präsentieren wird. Damit dürfte heute der endgültige Startschuss für eine Jahresendrallye gefallen sein. Jetzt ist es an der Zeit eine Teil des bislang zurückgehaltenen Kapitals ins Spiel zu bringen. Wer heute noch nicht eingestiegen ist, der wartet eine kleine Beruhigung ab und pickt sich dann seine Lieblingswerte raus.