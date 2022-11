Yum! Brands hält die Dividende stabil

Die amerikanische Restaurantkette Yum! Brands Inc. (ISIN: US9884981013, NYSE: YUM) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 57 US-Cents ausbezahlen. Das Unternehmen mit Firmensitz in Kentucky schüttet auf das Gesamtjahr gerechnet 2,28 US-Dollar aus.

Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 122,60 US-Dollar (Stand: 14. November 2022) einer Dividendenrendite von 1,86 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 9. Dezember 2022 (Record date: 25. November 2022).

Yum Brands startete im Jahr 2004 mit der Zahlung einer Dividendenausschüttung. Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Im Februar 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (50 US-Cents) eine Erhöhung um 14 Prozent. Im Jahr 2016 erfolgte die Abspaltung des China-Geschäfts. Yum China Holdings wird seit dem 1. November 2016 als eigenständige Firma an der New York Stock Exchange gehandelt.

Yum Brands ist mit fast 54.000 Läden eine der weltweit größten Restaurantketten in der Systemgastronomie. Unter dem Label des 1997 gegründeten Konzerns sind Betriebe wie Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut oder auch Taco Bell vereint. Der Gesamtumsatz lag im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 bei 1,64 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,61 Mrd. US-Dollar), wie am 2. November 2022 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 331 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 528 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 11,71 Prozent im Minus (Stand: 14. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 34,74 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de