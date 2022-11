Tesla Short: 52 Prozent Chance!

Tesla Aktionäre fürchten, dass das Engagement von Elon Musk bei Twitter das Geschäft beim E-Auto-Hersteller schwächt. Der E-Auto-Bauer steht operativ vor einem entscheidenden Jahr. Doch Firmenchef Elon Musk kümmert sich um das übernommene Netzwerk Twitter und zieht Schlüsselmanager von Tesla ab. Auch das 56-Milliarden US-Dollar-Vergütungspaket für Musk in Form von Tesla-Aktien ruft Widerstand hervor. Der Tesla-CEO muss dieses Paket erst vor Gericht verteidigen. Sein Standpunkt betont die Rechtmäßigkeit des Pakets. Als dieses 2017 vereinbart wurde, habe er es für unwahrscheinlich gehalten, dass seine damals ums Überleben kämpfende Firma erfolgreich wird. Der Kläger wirft wiederum ein, dass die vorgegebenen Leistungsziele leicht zu erreichen gewesen seien.

Zum Chart

Seit Anfang November 2021 hat der Aktienkurs von Tesla eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet. Davor wurde im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 ein partielles Tief am Niveau von 23,37 US-Dollar markiert. Dieses Tief war auch die Basis für einen Kursanstieg auf das All Time High bis zum Niveau von 414,50 US-Dollar am 4. November 2021. Aktuell testet der Kursverlauf die Kernunterstützung am Level von 177,81 US-Dollar. Hält der Pessimismus gegenüber der Tesla-Aktie an, könnte die Kernunterstützung in der kommenden Woche auch unterschritten werden. Der nächste Support findet sich am Niveau bei 154,28 US-Dollar. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Abwärtstrend fortgesetzt wird. Die chinesische Null-COVID-Politik könnte den beabsichtigten Absatz von Automobilen negativ beeinflussen. Um gegenzusteuern und Subventionen zu lukrieren, senkte der Autobauer am 24. Oktober 2022 im chinesischen Markt die Preise für das Modell Y und Modell 3.