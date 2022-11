DAX läuft US-Indizes Rang ab

Der Deutsche Aktienindex DAX kann auf eine erfolgreiche letzte Woche zurückblicken, innerhalb derer frische Mehrmonatshochs markiert werden konnten. Auch wenn die Fundamentaldaten derzeit auf keine richtige Erholung hindeuten, nehmen Börsianer die Entwicklung der nächsten Monate offenbar aber schon vorweg.

Das lässt sich an den stetig steigenden Notierungen des heimischen Leitbarometers ablesen, dieses konnte in den letzten Tagen und Wochen nämlich entscheidende Hürden überwinden und steuert auf seine Junizwischenhochs bei 14.709 Punkten zu. Spätestens ab 14.818 Zählern dürfte es aber schwierig werden, weitere Gewinne in der jetzigen Form durchzusetzen.

Ein Blick auf die US-Indizes zeigt noch immer intakte Abwärtstrendverläufe, die seit dem Jahreswechsel anhalten. Zwar ist bis zu diesen Stellen beim Dow und S&P 500 Index noch etwas Luft vorhanden, spätestens um die Abwärtstrends sollten aber wieder mehrwöchige Konsolidierung zwingend eingeplant werden.

An der Datenfront geht es am Montag gemächlich zu, in wenigen Minuten stehen Deutschlands Erzeugerpreise aus Oktober zum Abruf bereit. Um 10:00 Uhr wird der Bundesbank Monatsbericht per November veröffentlicht. Erst ab 14:30 Uhr stoßen schließlich die USA mit frischen Daten zum Chicagoer Fed National Activity Index per Oktober dazu.