Coinbase Aktie im Klammergriff der Abwärtsrisiken von Bitcoin und Co

Die Coinbase Aktie befindet sich weiterhin im Klammergriff der Abwärtsrisiken am Krypto-Markt. Zur Wochenmitte hat die Aktie jedoch zunächst weitere Verluste abwenden können. Ablenkung könnten die Anleger von den jüngsten Entwicklungen rund um die FTX-Pleite durch die Fed-Mitschriften erfahren.

Ein Anteilsschein der US-amerikanischen Handelsplattform notiert bei rund 42,80 Euro und damit 2,76 Prozent im Plus. Für eine Bitcoin-Einheit müssen Anleger am Mittwochnachmittag rund 16.400 Dollar auf den Tisch legen und damit zwei Prozent mehr per Tagesvergleich.

Die Abwärtsrisiken bleiben angesichts der geschürten Unsicherheit rund um die FTX-Pleite am Krypto-Markt weiterhin vorhanden. Es besteht offensichtlich weiterhin die Sorge, dass weitere Adressen innerhalb der Branche möglicherweise insolvent gehen könnten. In diesem Zusammenhang wächst die Furcht, dass es zu einem Dominoeffekt kommen könnte und weitere Unternehmen in den Abgrund gerissen werden, was nicht zuletzt auch die Coinbase Aktie beeinflussen dürfte.