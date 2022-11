Kupfer: Trotz Corona fester

Nachdem bei 5,039 US-Dollar das vorerst letzte Hoch beim Kupfer-Future im März dieses Jahres markiert worden ist, stürzten die Notierungen anschließend regelrecht ab und begaben sich an den etwas längerfristigen Unterstützungsbereich bestehend seit 2014 um 3,254 US-Dollar abwärts. Dort gelang es eine dynamische Gegenbewegung zunächst auf 3,783 US-Dollar bis Ende August zu vollziehen, nach einer kurzen Konsolidierungsphase ging es schließlich auf 3,960 US-Dollar bis Mitte November aufwärts. Zwar konnte zeitweise der 200-Tage-Durchschnitt überwunden werden, die Freude währte allerdings nicht lange und der Future kippte zurück auf den EMA 50. Dort angelangt versucht sich das Industriemetall nun wieder an einer Stabilisierung und Wiederaufnahme der untergeordneten Aufwärtsbewegung.

Fazit

Um greifbare Long-Signale mit Zielen vorläufig am 200-Tage-Durchschnitt bei 3,817 US-Dollar zu erhalten, sollte mindestens ein Kurssprung über 3,708 US-Dollar abgewartet werden. Übergeordnet könnte es darüber sogar an 4,313 US-Dollar weiter rauf gehen, sofern Bullen an einer fünfwelligen Impulswelle arbeiten sollten. Insgesamt würde sich über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV882B eine Renditechance von 85 Prozent ergeben. Rechnerisches Ziel läge dann bei 12,70 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 3,643 US-Dollar nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 6,17 Euro ableiten. Für den Anfang sollten allerdings noch kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden, da die dritte Kaufwelle noch nicht wirklich ausgeprägt ist.