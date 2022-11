Original-Research: HAEMATO AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG Unternehmen: HAEMATO AG ISIN: DE000A289VV1 Anlass der Studie: Q3 Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.11.2022 Kursziel: EUR35 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 9 September 2019 Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 35,00. Zusammenfassung: Die Q3-KPIs haben Haematos Serie verbesserter Rentabilität fortgesetzt, die durch die Verlagerung auf das Lifestyle & Aesthetics-Geschäft (L&A) und den Rückgang der hochvolumigen Specialty-Pharma-Aktivitäten ausgelöst wurde. Die EBIT-Marge des Unternehmens übertraf erneut 3,4%, was abermals auf den hohen Beitrag des Selbstzahler-L&A-Geschäfts zurückzuführen ist. Die Volatilität der EBIT-Marge war schon oft das Problem bei Haemato, aber im Jahr 2022 waren die Quartalserträge deutlich konstanter. Wir führen dies auf die gestrafften Geschäftsaktivitäten und die effizientere Kostenstruktur nach der Optimierung des Personalbestands des Unternehmens zurück. Das Management bestätigte die Prognose für 2022, die ein EBIT von EUR8 Mio. bis EUR10 Mio. vorsieht (FBe: EUR8,7 Mio.). Die Ziele scheinen angesichts des durchschnittlichen monatlichen Umsatzes seit Jahresanfang (~EUR21 Mio.) und der Margenentwicklung erreichbar zu sein. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR35. First Berlin Equity Research has published a research update on Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 35.00 price target. This is an abbreviated summary. The full text of this story (including disclosure) is attached as a pdf document. For previous reports on this or other companies covered by First Berlin contact Gaurav Tiwari directly (g.tiwari@firstberlin.com). Abstract: Third quarter KPIs extended Haemato's streak of improved profitability sparked by the shift towards Lifestyle & Aesthetics (L&A) business alongside less emphasis on the high volume Specialty Pharma activities. The company's EBIT margin again topped 3.4% for Q3. EBIT margin volatility has often been the rub with Haemato, but quarterly results have been noticeably more consistent in 2022. We trace this to the streamlined business activities and more efficient cost structure after optimising the company's headcount and systems. Management confirmed 2022 guidance calling for EBIT of EUR8m to EUR10m (FBe: EUR8.7m). The targets look achievable, given the YTD monthly revenue run-rate (~EUR21m) and margin performance. Our rating remains Buy with a EUR35 target price. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26031.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °