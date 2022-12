Dax Chartanalyse heute 05.12.2022

Nach dem turbulenten Wochenausklang lassen es die Marktteilnehmer am Montag etwas ruhiger angehen - die Dax Chartanalyse vom Montag.

Dax Widerstand: 14.507 14.530 Dax Unterstützung: 14.372 14.300

Dax-Rückblick:

Nach den starken US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag sackte der Dax zunächst deutlich ab, konnte das Gros der Kursverluste wieder egalisieren im späten Handel. Zum Start in die neue Handelswoche eröffnete der Index mit einer Abwärtskurslücke in den Handel, es kam im Anschluss aber bislang kein nennenswerter Verkaufsdruck auf.

Dax-Ausblick:

Der übergeordnete Aufwärtstrend ist vorerst weiter intakt, allerdings scheint den Käufern so langsam aber sicher die Puste auszugehen. Aus charttechnischer Sicht ist unterhalb der kurzfristig relevanten Widerstandszone um 14.530 Punkte tendenziell ein weiteres Abdriften zu präferieren. Erste Ziele auf der Unterseite lägen im Bereich 14.350 Punkte, allerdings wären die Bullen bei einem Stundenschluss nördlich des genannten Widerstands um 14.530 Punkte sofort wieder im Spiel. Die Wall Street Performance am Nachmittag dürfte - wie so oft - das Zünglein an der Waage werden.

Quelle: Tradingview

