EQS-News: Sernova kündigt CEO-Nachfolgeplan und Erweiterung des Management-Teams an

Emittent / Herausgeber: Sernova Corp. / Schlagwort(e): Personalie

Sernova kündigt CEO-Nachfolgeplan und Erweiterung des Management-Teams an



06.12.2022 / 14:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das Unternehmen rekrutiert derzeit einen neuen CEO für die nächste Wachstumsphase - Dr. Toleikis, Präsident und CEO, wird nach seiner Ernennung die Position des Chief Technology Officers übernehmen LONDON, ONTARIO, den 6. Dezember 2022 - Sernova Corp. (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Unternehmen im klinischen Stadium und Marktführer für Zelltherapeutika, hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Philip Toleikis, Präsident und CEO, der das Unternehmen 13 Jahre lang erfolgreich durch die Entwicklung des bahnbrechenden Cell Pouch SystemsTM (CPS) und das anschließende Wachstum geführt hat, im Rahmen eines geplanten Nachfolgeprozesses in der Unternehmensführung zum Chief Technology Officer (CTO) von Sernova ernannt wird. Um einen nahtlosen Übergang zu erreichen und alle Aktivitäten des Unternehmens weiter voranzutreiben, wird Dr. Toleikis während des Suchzeitraums in der Rolle des CEO verbleiben und weiterhin eng mit dem Executive Chair, Frank Holler, zusammenarbeiten. Herr Holler wird vorallem eine Führungsrolle übernehmen und eng mit Dr. Toleikis zusammenarbeiten, um die Geschäftsentwicklung und die Corporate Finance-Aktivitäten von Sernova während des Suchzeitraums voranzutreiben. „Im Namen des Boards bin ich sehr dankbar für die substanziellen Beiträge, die Dr. Toleikis im Laufe der Jahre zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens geleistet hat", sagte Frank Holler, Executive Chair von Sernova. „Philip hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die CPS-Plattform von Sernova strategisch voranzutreiben und sie zu einer der bekanntesten Zelltherapie-Plattformen der Welt und Sernova zu einem führenden Unternehmen in der Entwicklung von Zelltherapie-Behandlungen für insulinabhängigen Diabetes zu machen. Mit der erwarteten nächsten Wachstumsphase des Unternehmens auf den US-Kapitalmärkten ist es ein natürlicher Zeitpunkt, einen neuen CEO einzustellen. Dr. Toleikis hat diesem Übergangsplan zugestimmt, da er sich so auf die beschleunigte Weiterentwicklung des Cell Pouch Systems konzentrieren kann." Dr. Philip Toleikis kam 2009 zu Sernova. Unter seiner Führung hat das Unternehmen bemerkenswerte Zwischenergebnisse in seiner laufenden klinischen Phase 1/2-Studie zu Typ-1-Diabetes (T1D) erzielt, die Fähigkeiten der CPS-Plattform durch Technologieakquisitionen erweitert und die Bilanz erheblich gestärkt. „Es war ein absolutes Privileg, Sernova vom anfänglichen Zelltherapie-Konzeot als Mittel zur Erreichung einer potenziellen funktionellen Heilung chronischer Krankheiten über die Entwicklung und Verfeinerung unseres Cell Pouch Systems bis hin zu der Tatsache zu führen, dass Langzeitdiabetiker in unserer laufenden klinischen Phase 1/2-Studie in den USA Insulinunabhängigkeit erreichen", sagte Dr. Toleikis. „Darüber hinaus ist unsere jüngste globale strategische Partnerschaft mit Evotec von großer Bedeutung, da sie Sernova die Möglichkeit bietet, Millionen von insulinabhängigen Diabetikern mit skalierbaren, erstklassigen, aus iPSC gewonnenen Inselzellen zu behandeln. Ich bin sehr stolz auf die bisherigen Leistungen des Unternehmens und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem neuen CEO. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem außergewöhnlichen Team und der erstklassigen Führung innerhalb des Unternehmens, um Sernova auf die nächste Wachstumsebene zu bringen und die Zelltherapieplattform von Sernova auf der Weltbühne weiterzuentwickeln." Das Unternehmen hat Slone Partners, eine Personalberatungsfirma mit Büros in Boston, San Francisco und Washington, D.C., damit beauftragt, das Board of Directors bei der Verpflichtung des neuen CEO zu unterstützen. Über Sernova und die Cell Pouch-System-Plattform für die Zelltherapie Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sein Cell Pouch System, ein neuartiges implantierbares und skalierbares medizinisches Gerät mit immungeschützten therapeutischen Zellen für die Behandlung von chronischen Krankheiten wie insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten, inklusive Hämophilie A, entwickelt. Nach der Implantation bildet die Cell Pouch eine natürliche vaskularisierte Gewebeumgebung im Körper, die das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen ermöglicht, die essenzielle Faktoren freisetzen, die im Körper von Patienten mit bestimmten chronischen Krankheiten fehlen oder unzureichend produziert werden können. Sernova entwickelt auch eine proprietäre Technologie, um die therapeutischen Zellen vor Angriffen des Immunsystems zu schützen. Ziel ist hier, die Notwendigkeit der chronischen systemischen Immunsuppression zu beseitigen. Im Mai 2022 gingen Sernova und Evotec eine globale strategische Partnerschaft ein, die Sernova eine potenziell unbegrenzte Versorgung mit insulinproduzierenden Inselzellen zur Behandlung von Patienten mit insulinabhängigem Diabetes (Typ 1 und Typ 2). Sernova macht auch Fortschritte bei zwei zusätzlichen Entwicklungsprogrammen, die das Cell Pouch-System nutzen: eine Zelltherapie für Schilddrüsenunterfunktion infolge einer Entfernung der Schilddrüse und eine lentivirale ex-vivo-Faktor-VIII-Gentherapie für Hämophilie A. Nähere Informationen erhalten Sie über: Unternehmen: Christopher Barnes VP, Investor Relations Sernova Corp. christopher.barnes@sernova.com +1 519-902-7923 www.sernova.com Anleger: Corey Davis, Ph.D. LifeSci Advisors, LLC cdavis@lifesciadvisors.com +1 212-915-2577 Medien: Elizabeth Miller, M.D. LifeSci Communications emiller@lifescicomms.com +1 646-791-9705 Zukunftsgerichtete Informationen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aussichten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „Potenzial für“ und ähnliche Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Aussagen, die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“, stellen ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen spiegeln die Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell-Pouch-System des Unternehmens und/oder verwandte Technologien durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder rechtzeitig zu erhalten; die Fähigkeit, eine Lizenz für zusätzliche ergänzende Technologien zu erhalten; die Fähigkeit, die Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren; sowie die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbundenen Risiken. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle, einschließlich der Faktoren, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens unter www.sedar.com konsultieren, um zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.