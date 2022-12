Call auf Deutsche Telekom: 87 Prozent Chance!

Dank des florierenden US-Geschäfts kann das Management der Deutschen Telekom abermals gute Zahlen vorlegen. Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der Umsatz demnach um 8,8 Prozent auf 29 Milliarden Euro. Fast zwei Drittel davon stammen mittlerweile aus den USA. Die in der Branche besonders relevanten Service-Erlöse legten um 12,5 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro zu. Leider steigt auch der Schuldenstand auf neue Rekorde. Da trifft es sich gut, dass Brüssel auf das Lobbying der europäischen Telekomkonzerne einsteigt und eine Datenmaut für das Internet fordert. Mit diesem Geld sollen die stärksten Verursacher von Datenverkehr wie beispielsweise Netflix, Meta und Youtube den Ausbau der Netzinfrastruktur mitfinanzieren. Nachdem das Geschäft der Deutschen Telekom floriert, soll die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 auf 70 Cent angehoben werden. Das entspricht einem Plus von 9,3 Prozent.

Zum Chart

Auch der Chart korrespondiert mit der positiven Nachrichtenlage. Die Aktie der Deutschen Telekom gehört zu den ganz großen Gewinnern in diesem Jahr. Während die Benchmark Dax zurückgegangen ist, stürmt die Telekom-Aktie nach oben. Der Kursabschwung aufgrund des beginnenden Ukrainekrieges bildete ein partielles Tief am 7. März bei 14,47 Euro aus. Der Rebound lief ausgehend vom Tief in Form eines Aufwärtstrends bis zum Kernwiderstand bei rund 19,24 Euro am 2. Juni 2022. Dieses Kursniveau wurde seit Anfang Juni insgesamt 6-mal getestet, aber nicht nachhaltig überschritten. Dadurch hat sich eine Seitwärtsrange rund um den Wert 19,24 Euro gebildet. Kann der Kurs diese Range überwinden, könnte die Magic Number bei 20 Euro wieder in den Fokus geraten. Die Kurssteigerung basiert auf guten Fundamentaldaten. Bis ins Jahr 2024 ist ein Zuwachs beim Gewinn pro Aktie von 15 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2024 auf aktuell 11,15 senkt. Auch die Dividendenrendite aus dem Jahr 2021 mit 3,66 Prozent kann sich sehen lassen. Für dieses Jahr ist eine Erhöhung der Dividende auf 70 Cent vorgesehen.