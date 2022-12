Dow Jones Industrial Average® - 2023: Besser als sein Vorgänger

Liebe Leserinnen, liebe Leser, das zu Ende gehende Jahr war in vielerlei Hinsicht ein ganz besonders herausforderndes: Wer hätte sich vor Jahresfrist einen Krieg mitten in Europa vorstellen können. Aber auch wirtschaftlich gab es jede Menge Stolpersteine – wie z. B. die rekordhohe Inflation, die drohende Rezession sowie anhaltende Lieferkettenprobleme. Alle diese Faktoren sorgten dafür, dass bei den amerikanischen Standardwerten zwischenzeitlich das schlechteste 1. Halbjahr seit 1941 drohte. Aus Investorensicht wiegt aber sicherlich am schwersten, dass die Kursverluste in 2022 Aktien- und Rentenseite gleichermaßen trafen. Vor diesem Hintergrund haben wir mit unserer letztjährigen Überschrift „Ein Jahr des Kapitalerhalts“ sowie dem bekannten Goethe-Zitat „es nimmt der Augenblick, was Jahre geben“, im doppelten Sinn einen Prognosevolltreffer gelandet. Was bleibt sonst noch von den letzten 12 Monaten? Der Dow Jones® war 2022 lange Zeit in Richtung der niedrigsten Anzahl positiver Handelstage seit 1931 unterwegs (siehe Chart). Nicht nur aus Gesamtjahressicht handelte es sich also um einen schwierigen Investmentjahrgang, sondern die historisch schwache Trefferquote sorgte im Tagesgeschäft für eine zusätzliche Herausforderung.

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

