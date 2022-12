EQS-News: KATEK SE: KATEK führt erfolgreiche Kapitalerhöhung durch und gewinnt eine Reihe neuer Investoren – zusätzlicher Spielraum für weitere Unternehmenszukäufe geschaffen

EQS-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

KATEK SE: KATEK führt erfolgreiche Kapitalerhöhung durch und gewinnt eine Reihe neuer Investoren – zusätzlicher Spielraum für weitere Unternehmenszukäufe geschaffen



13.12.2022 / 16:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KATEK SE: KATEK führt erfolgreiche Kapitalerhöhung durch und gewinnt eine Reihe neuer Investoren – zusätzlicher Spielraum für weitere Unternehmenszukäufe geschaffen München, 13. Dezember 2022 – Die KATEK SE (WKN A2TSQH / ISIN DE000A2TSQH7), („KATEK“) hat die am 25. November beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich platziert. Ungeachtet eines volatilen Marktumfeldes kam es zu einer hohen Nachfrage von bestehenden und einer Reihe neuer Investoren. Demnach wurden unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021/I gegen Bareinlagen insgesamt 1.203.807 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien erfolgreich platziert. Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 13.241.880,00 Euro um 1.203.807,00 Euro auf 14.455.687,00 Euro erhöhen. Im Zuge des Rump Placements nach Ablauf der Bezugsfrist wurden nicht bezogene Aktien sowie die Aktien der Gesellschaft aus dem Besitz der Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE zum Platzierungspreis von 16,15 Euro je Neuer Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Der Anteil von PRIMEPULSE SE wird sich aufgrund der überproportionalen Nachfrage anderer Bestandsinvestoren und neuer Aktionäre um rd. 2%-Punkte reduzieren. Die Gesellschaft erzielt mit der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund 19,1 Mio. Euro. Dr. Johannes Fues, CFO der KATEK SE, erklärt: „Wir haben die Bezugsrechtskapitalerhöhung planmäßig abgeschlossen. Besonders freuen wir uns über die hohe Beteiligung unserer Bestandsinvestoren. Zugleich konnten wir eine Reihe neuer Investoren für einen Einstieg begeistern und somit die Aktionärsstruktur verbreitern. Dies wird sich auch positiv auf die Liquidität der Aktie auswirken.” „Der erzielte Emissionserlös gibt uns zusätzlichen Handlungsspielraum für weitere M&A Aktivitäten und hat klar gezeigt, dass KATEK wertsteigernde Akquisitionen auch in Zukunft jederzeit durch Kapitalerhöhungen finanzieren kann“, ergänzt Rainer Koppitz, CEO und Co-Founder der KATEK SE. Die Transaktion wurde von Hauck Aufhäuser Investment Banking als Sole Bookrunner begleitet, während Dr. Alexander Thomas, GSK Stockmann, als Rechtsberater fungierte.

Kontakt KATEK Investor Relations

Ramona Kasper

Group Head Marketing & Communications

ir@katek-group.com

+ 49 160 970 88 676 Über KATEK Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte einen entscheidenden Beitrag zur „Elektronifizierung der Welt“ leisten. KATEK versteht sich als End-to-End-Dienstleister für High-Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service- Leistungen. 3.100 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Osteuropa, Nordamerika und Asien produzieren die Megatrends der Zukunft. Durch den Local-to-Local-Ansatz schafft die KATEK Nähe zum Kunden und ebnet gleichzeitig den Zugang zum Weltmarkt. Auf diese Strategie vertrauen die Marktführer aus den wachstumsstärksten Branchen – von Elektromobilität über erneuerbare Energien bis hin zu Medizintechnik. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „plant“, „erwartet“, „sieht voraus“, „schätzt“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „hat vor“, „zielen“ oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.

13.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com