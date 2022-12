EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dr. Christian Friege verlässt CEWE

EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dr. Christian Friege verlässt CEWE



19.12.2022 / 15:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dr. Christian Friege verlässt CEWE Oldenburg, 19. Dezember 2022. Das Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, die persönlich haftende Gesellschafterin der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901), berichtet: Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, verlässt das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, der CEWE Stiftung & Co. KGaA sowie dem Destinatär Herr Alexander Neumüller. Herr Dr. Friege wird eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Er wird damit nicht, wie ursprünglich geplant, die Entsendung in den Vorstand durch den Destinatär Herr Alexander Neumüller wahrnehmen. Herr Dr. Friege gehört dem Vorstand seit 1.1.2016 an und ist seit dem 1.7.2017 dessen Vorsitzender. In dieser Zeit wurden u.a. mit WhiteWall und Cheerz wichtige Akquisitionen getätigt und grundlegende Innovationen, wie etwa die Nutzung von Künstlicher Intelligenz, eingeführt. Umsatz und Ertrag konnten deutlich gesteigert werden, die Dividende des Unternehmens legte kontinuierlich jedes Jahr zu. Für 2022 hat das Unternehmen zuletzt bei der Vorstellung der Zahlen zum 3. Quartal einen positiven Ausblick bestätigt. „Das Unternehmen habe ich über die Jahre sehr gerne mit hohem Engagement geführt. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen bei CEWE für die herausragend gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren“, sagt Herr Dr. Friege. „Wir danken Dr. Christian Friege für sein Engagement und die geleistete Arbeit. CEWE hat sich unter seiner Führung sehr solide entwickelt. Wir wünschen Herrn Dr. Friege für seine weitere berufliche Zukunft alles Gute“, sagt Herr Dr. Rolf Hollander, Vorsitzender des Kuratoriums. Den Vorstandsvorsitz der Neumüller CEWE COLOR Stiftung und damit der CEWE-Gruppe wird zum 1.3.2023 Frau Yvonne Rostock übernehmen. In der zweimonatigen Übergangszeit werden die Mitglieder des Vorstands das Unternehmen gemeinschaftlich führen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Christian Wilbers (PR) Axel Weber (Investor Relations)

Tel.: 0441 / 404 - 3850 Tel.: 0441 / 404 - 2288 Email: presse@cewe.de Email: IR@cewe.de Internet: cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de, viaprinto.de , laser-line.de Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad© oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Treffen Sie uns gerne auf einer dieser Investmentkonferenzen oder verfolgen Sie unsere anstehenden Veröffentlichungen: Finanzterminkalender (soweit terminiert) 09.01.2023 ODDO BHF Forum 2023 18.01.2023 GCC 2023 – UniCredit/Kepler Cheuvreux Konferenz 30.03.2023 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2023 30.03.2023 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 Über CEWE Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden. Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.

19.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com