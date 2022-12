Porsche-Feier zur Dax-Aufnahme verzögert sich wetterbedingt

FRANKFURT/M. (dpa-AFX) - Das symbolische Glockenläuten an der Frankfurter Börse rund um die Aufnahme des Sportwagenbauers Porsche in den Dax verzögert sich. Eigentlich sollte am Montag um 9.00 Uhr die Glocke auf dem Börsenparkett geläutet werden, doch das Flugzeug mit den Chefs der Volkswagen-Tochter habe aus Wettergründen nicht nach Frankfurt starten können, wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte. Ein Börsensprecher teilte mit, dass die Veranstaltung voraussichtlich gegen 11.35 Uhr stattfinde. An der Aufnahme in den Dax ändere sich hingegen nichts./rwi/DP/zb