Beschreibung: Überraschend ist die japanische Notenbank in der Nacht hawkisher geworden und schickt damit die japanischen Aktien in den Keller. Derweil meldet Compleo Charging Solutions Insolvenz an, Klöckner & Co kauft in Mexiko dazu und K+S verzichtet auf Staatshilfen.

