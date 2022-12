Commerzbank-Aktie steigt um 8 Prozent

In der abgelaufenen Handelswoche machte die Federal Reserve in den USA und vor allem die EZB mit ungewohnt hawkishen Tönen Schlagzeilen, heute nun zog auch endlich die japanische Notenbank nach und machte einen ersten kleinen Schritt in Richtung einer etwas weniger expansiven Geldpolitik und reagierte damit auf die inflationären Tendenzen in Japan.

Banktitel mit Rallyschub am Dienstag

Am Dienstag gab nun der der etwas weniger expansive neue Kurs der Bank of Japan den Aktien von Banken weiter Auftrieb und verstärkte umgekehrt den Druck auf Immobilienwerte. Die Titel der Deutschen Bank gewannen 4,8 und Commerzbank stieg um gut acht Prozent. Die sich weltweit weiter straffende geldpolitische Tendenz bringt den Banken und Versicherungskonzernen Zinseinnahmen und Entlastungen auf der Kostenseite.

Commerzbank-Aktie bricht aus

Nach der positiven Tendenz der vergangenen beiden Tage und der Auflösung der jüngsten Konsolidierungsformation gen Norden "schießt" sich die Commerzbank-Aktie heute quasi frei und klettert auf den höchsten Stand seit Februar.

So lange die Aktie nun nicht wieder per Tagesschluss unter die Marke von 8,40 EUR abrutscht, ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter nordwärts in den Bereich 9,50 bis 10,00 EUR.

Zumindest bei den Banktiteln könnte es also noch etwas werden mit einer "Weihnachtsrally".