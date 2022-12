Telefonica Deutschland verlängert mit Finanzvorstand Rolle

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Markus Rolle bleibt Finanzvorstand von Telefonica Deutschland . Der Aufsichtsrat habe den im Juli 2023 auslaufenden Vertrag des Managers vorzeitig bis ins Jahr 2026 verlängert, teilte der Telekommunikationskonzern am Mittwoch in München mit. Ebenfalls verlängert wurden die Verträge der übrigen Vorstandsmitglieder. Vorstandschef Markus Haas und Technologievorstand Mallik Rao hatte Telefonica Deutschland bereits im Jahresverlauf länger an sich gebunden./nas/stw